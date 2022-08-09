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Міська влада Кишинева оприлюднила рекомендації на випадок аварії на Запорізькій АЕС

9 серпня, 2022 вiвторок
15:14
Світ ЗАЕС

Мерія Кишинева опублікувала рекомендації на випадок ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, яку останніми днями постійно обстрілюють російські окупанти

Про це інформує NewsMaker.

Як відомо, Молдова знаходиться всього за 740 км від Запорізької АЕС.

Нещодавно голова управління громадського здоров'я мерії Борис Гилка звинуватив міністерство охорони здоров'я країни у тому, що громадянами досі не розповіли, як поводитись у разі ядерної катастрофи.

У випадку аварії на атомні станції мерія рекомендує насамперед зайти до закритого приміщення і не виходити з нього. Крім того, закрити вікна, двері та вентиляційні отвори та вимкнути систему вентиляції, якщо вона є. При перебуванні у машині рекомендовано закрити вікна, вимкнути вентиляцію та залишити уражену зону.

Аби видалити будь-які частинки радіоактивного пилу, рекомендують вимити волосся та тіло. Одяг помістити у пластиковий пакет.

"Щоб запобігти всмоктуванню щитоподібною залозою радіоактивного йоду, рекомендують приймати таблетки йодистого калію. Але ці таблетки потрібні лише у разі великої ядерної аварії. За словами лікарів, щитоподібна залоза швидко поглине стабільний (нерадіоактивний) йод із цих таблеток та зупинить накопичення радіоактивного йоду. Останній швидше виводитиметься з організму", — пише Гилка.

При цьому він зазначив, що міністерство охорони здоровʼя Молдови має уточнити, в яких дозах рекомендується приймати калій йодид, кому можна і кому не можна його пити.

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Новини
Молдова
ядерна небезпека
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