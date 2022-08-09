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Як відомо, Молдова знаходиться всього за 740 км від Запорізької АЕС.



Нещодавно голова управління громадського здоров'я мерії Борис Гилка звинуватив міністерство охорони здоров'я країни у тому, що громадянами досі не розповіли, як поводитись у разі ядерної катастрофи.



У випадку аварії на атомні станції мерія рекомендує насамперед зайти до закритого приміщення і не виходити з нього. Крім того, закрити вікна, двері та вентиляційні отвори та вимкнути систему вентиляції, якщо вона є. При перебуванні у машині рекомендовано закрити вікна, вимкнути вентиляцію та залишити уражену зону.



Аби видалити будь-які частинки радіоактивного пилу, рекомендують вимити волосся та тіло. Одяг помістити у пластиковий пакет.



"Щоб запобігти всмоктуванню щитоподібною залозою радіоактивного йоду, рекомендують приймати таблетки йодистого калію. Але ці таблетки потрібні лише у разі великої ядерної аварії. За словами лікарів, щитоподібна залоза швидко поглине стабільний (нерадіоактивний) йод із цих таблеток та зупинить накопичення радіоактивного йоду. Останній швидше виводитиметься з організму", — пише Гилка.



При цьому він зазначив, що міністерство охорони здоровʼя Молдови має уточнити, в яких дозах рекомендується приймати калій йодид, кому можна і кому не можна його пити.