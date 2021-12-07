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Міського голову Полтави внесли до бази "Миротворця" за слова про "війну між братами" на Донбасі

7 грудня, 2021 вiвторок
12:18
Суспільство Олександр Мамай

Міського голову Полтави Олександра Мамая внесли до бази "Миротворця" за поширення кремлівської пропаганди про "братовбивчу війну" на Донбасі

Про це зазначається на сайті "Миротворець", передає Еспресо.TV.

До бази "Миротворця" Мамая додали через "поширення кремлівської пропаганди, участь в актах гуманітарної агресії проти України та участь у пропагандистських заходах Росії проти України".

"Посібник терористів та російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України", - йдеться в повідомленні.

Довідка: Олександр Мамай прийшов у політику за підтримки Партії регіонів, потім був пов'язаний з проєктом "За майбутнє". Вважається близьким до скандального нардепа від ОПЗЖ, теж полтавчанина Іллі Киви. Робив двозначні заяви на тему СРСР та комунізму. Підпорядковані йому комунальні служби Полтави неодноразово знімали українські прапори - державний і націоналістичний - з монументу Слави, що в центрі міста.

  • Нагадаємо, 4 грудня 2021 року vіський голова Полтави Олександр Мамай у етері одного з телеканалів заявив, що на Сході України має місце не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата". Також він повторив ще одну тезу країни-агресора, зазначивши, що на Донбасі українська армія нібито захищає не Батьківщину, а інтереси США.

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