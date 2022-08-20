Митець Майкл Хейзер близько 50 років створював мегаскульптуру "Місто" у Неваді. Тепер її відкриють для глядачів
Майкл Хейзер розпочав будувати "Місто" 50 років тому. Приблизна вартість мегаскульптури 40 мільйонів доларів. Автор розмістив свій мистецький комплекс у віддаленій долині Невади, тепер туди зможуть потрапити відвідувачі
Про це пише The New York Times.
Видання повідомляє, що арткомплекс складається з курганів, доріг, гір та западин, подібні до висохлих озер. Об'єкти розкидані в незрозумілому порядку й у різних напрямках.
"Тепер, через півстоліття після того, як Хейзер устромив свою першу лопату в землю, "Місто" нарешті відкривається для відвідувачів. Це стало версією стародавньої Атлантиди", - йдеться у повідомленні.
У комплексі немає єдиної визначеної оглядової точки, карти, старту та фінішу. Повідомляють, що Art-world Atlantis незабаром прийматиме бронювання для відвідин. Попри це, його творець досі не вважає "Місто" завершеним.
Кореспондент зазначає, що "Місто" важко описати, коли ви потрапите в нього. Один із двох великих монументів, "Комплекс один", найперший сегмент "Міста", збудований Хейзером, може нагадати величезного масштабу вівтар. Інший монумент під назвою "45°, 90°, 180°" складається з бетонної площі, що підтримує кілька рядів величезних трикутників і прямокутників.
Це "демократичне мистецтво, мистецтво на віки",- описує його Хейзер. "Я тут не для того, щоб розповідати людям, що це все означає. Ви можете це зрозуміти самі".
Хейзер народився в Берклі, штат Каліфорнія. Він був безнадійним студентом, винятком у родині видатних інженерів і вчених. Його батько виріс у Лавлоку, штат Невада, і став археологом в Каліфорнійському університеті в Берклі.Після того, як Хейзер побудував "Комплекс один", його батько написав йому схвального листа.
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