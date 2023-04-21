Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідне рішення суд ухвалив за результатами розгляду скарги митрополита УПЦ МП Павла на рішення Шевченківського райсуду столиці про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет.

"Апеляційну скаргу Лебедя Павла Дмитровича задовольнити частково. Ухвалу Шевченківського райсуду міста Києва про застосування запобіжного заходу... скасувати. Постановити нову ухвалу, яким клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо Лебедя Павла Дмитровича задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання у межах строку досудового розслідування до 30 травня 2023 року", - оголосила головуюча колегії суддів Тетяна Росік.

Зазначається, що митрополита Павла зобов'язали виконувати обов'язки: не залишати місце проживання у селі Вороньків на Київщині, прибувати до слідчого, повідомляти про зміну проживання і утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

Коментуючи останній пункт, митрополит Павло заявив, що в його будинку у Воронькові немає електропостачання, щоб зарядити електронний засіб контролю.

"Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити", - сказав він.

Після оголошення рішення екснамісник Києво-Печерської лаври роздав суддям і прокурорам, як він зазначив, оздоблені ним власноруч великодні декоративні яйця.