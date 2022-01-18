Мій арешт - незаконне переслідування за вираження думки, професійну діяльність та захист українців у Криму, - активіст Джелялов
Заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов ознайомився із матеріалами кримінальної справи, яку відкрили проти нього в російському окупаційному "суді" в Криму, та заявив, що його арешт - це незаконне переслідування
Лист Джелялова опублікував у Fаcebook його адвокат Микола Полозов.
"Ознайомившись із матеріалами кримінальної справи можу лише підтвердити: мій арешт - незаконне переслідування особи, журналіста, громадського діяча за свободу вираження поглядів, професійну діяльність та захист інтересів громадянин України в Криму", - заявив Джелялов.
Він зазначив, що у матеріалах немає прямих, об'єктивних доказів того, у чому звинувачують активіста. Слідство опирається на припущення, які не доводять ні умислу, ні мотивів. А це, за його словами, означає відсутність складу злочину.
"Обвинувачення ґрунтується на свідченнях трьох свідків під прикриттям, які дивним чином "бачили" і "чули" саме те, що потрібно слідству. Очевидно, що сторона обвинувачення не буде доводити вину фігурантів цієї політичної справи, оскільки суд традиційно винесе заздалегідь написаний вирок", - зазначив Джелялов.
Активіст наголосив, що готується з адвокатами до серйозного спротиву та розкриття "цинізму, підлості та брехні російської репресивної системи".
Також Джелялов закликав людей в окупованому Криму дотримуватися принципів ненасильницького спротиву попри незаконні арешти, штрафи чи катування.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також суд Азіза і Асана Ахтемових.
- ФСБ закидає Джелялову та Ахтемовим організацію вибуху на газопроводі в окупованому Криму в серпні 2021 року за сприяння української розвідки.
- ФСБ показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі Асана й Азіза Ахтемових.
- Згодом окупанти поставили Джелялова на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів".
- 8 жовтня стало відомо, що Нарімана Джелялова окупанти в Криму перевели із СІЗО до психіатричної лікарні.
- Російські окупанти в Криму пред'явили Джелялову нове обвинувачення у контрабанді вибухового пристрою "через митний кордон Митного союза"
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