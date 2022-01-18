Мій арешт - незаконне переслідування за вираження думки, професійну діяльність та захист українців у Криму, - активіст Джелялов

Лист Джелялова опублікував у Fаcebook його адвокат Микола Полозов.



"Ознайомившись із матеріалами кримінальної справи можу лише підтвердити: мій арешт - незаконне переслідування особи, журналіста, громадського діяча за свободу вираження поглядів, професійну діяльність та захист інтересів громадянин України в Криму", - заявив Джелялов.

Він зазначив, що у матеріалах немає прямих, об'єктивних доказів того, у чому звинувачують активіста. Слідство опирається на припущення, які не доводять ні умислу, ні мотивів. А це, за його словами, означає відсутність складу злочину.

"Обвинувачення ґрунтується на свідченнях трьох свідків під прикриттям, які дивним чином "бачили" і "чули" саме те, що потрібно слідству. Очевидно, що сторона обвинувачення не буде доводити вину фігурантів цієї політичної справи, оскільки суд традиційно винесе заздалегідь написаний вирок", - зазначив Джелялов.

Активіст наголосив, що готується з адвокатами до серйозного спротиву та розкриття "цинізму, підлості та брехні російської репресивної системи".

Також Джелялов закликав людей в окупованому Криму дотримуватися принципів ненасильницького спротиву попри незаконні арешти, штрафи чи катування.





