Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "Мій карпатський дідусь": колорит українських Карпат з італійською ноткою
Огляд

"Мій карпатський дідусь": колорит українських Карпат з італійською ноткою

Андріана Стахів
12 грудня, 2023 вiвторок
18:20
Культура Мій карпатський дідусь

28 грудня в український прокат виходить комедійно-драматична стрічка Зази Буадзе "Мій карпатський дідусь" із українським дідом Богданом Бенюком та його італійським онуком Сімоне Коста

Про стрічку та чому її варто побачити розповідає журналістка Еспресо, яка побувала на допрем'єрному показі.

Першим глядачам вже випала нагода побачити "Мого карпатського дідуся" на передпоказі у Львові, а також поспілкуватися із командою, яка створила це якісне українське кіно.

Як прозвучало від команди, роль діда Заза Буадзе писав спеціально для Богдана Бенюка, саме його він бачив тим трохи суворим, літнім гуцульським паном, із минулим клоуна та з життям у карпатській Бережниці. Коли ж на кастингу вони побачили Сімоне Коста, то зрозуміли – він наче справжній онук актора. І, попри різні мови, на знімальному майданчику вдалося досягти цілковитого взаєморозуміння.

презентація стрічки "Мій карпатський дідусь" у Львові

Фото: Андріана Стахів

Варто відзначити, що фільм знімався доволі тривалий час: починали створювати його ще 2019 року, тоді відзняли українську частину, але роботу в Італії зупинила пандемія – відновити зйомки вдалося лише рік потому. Проте на "Мого карпатського дідуся" чекало наступне випробування. Почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Та попри це все, фільм таки нарешті виходить на великі екрани та чекає на своїх гостей. А його дебют відбувся у межах цьогорічного Одеського міжнародного кінофестивалю у Чернівцях.

Історія розпочинається у далекій Італії, але серце її належить Бережниці, адже саме тут розгортаються основні події, які змушують глядача то сміятися, то витирати сльози. Ні, це не зовсім комедія, і не просто комедія. Сюжет має свою драму та неочікуваний фінал. Тут переплітаються долі та душі, які начебто такі різні, але й споріднені водночас. "Мій карпатський дідусь" – це шлях до порозуміння, попри битву поколінь та, здавалося б, протилежних способів мислення.

У стрічці органічно переплітається минуле з теперішнім, коли спогади героїв постають чіткою картинкою перед глядачем, прояснюючи дії персонажів, коли зайві слова вже не потрібні. Упродовж всього сюжету ми бачимо, як теплішають стосунки буркітливого стариганя та його непоступливого 16-річного онука, як спочатку дуже далекі карпатські будні займають своє місце у серці юнака, адже це рідні місця його мами, які вони залишили ще в ті часи, коли Мікеле був ще зовсім малюком.

Власне тут італійський Мікеле перетворюється на Мишка, все ще італійського, проте вже з помітною любов'ю до гуцульського коріння. Хлопець відкриває для себе гори, їхні небезпеки та звичаї і врешті вже не так поспішає до сонячної країни. Але як обернеться його доля, це українські глядачі зможуть побачити на власні очі вже зовсім скоро. Як і дізнатися, яка ж все-таки роль належить у стрічці довгій чорній парасольці.

Фрагмент афіші фільму "Мій карпатський дідусь"

Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль у Чернівцях

До речі, якщо згадувати про парасольку, то, власне, вона й лягла в основу попередньої назви фільму – "Небо-парасолька". Та у процесі роботи над ним і трансформацій її вирішили змінити на назву "Мій карпатський дідусь", яка справді краще відображає суть фільму.

Як пригадував сам виконавець головної ролі Богдан Бенюк, під час процесу зйомок із командою трапилося чимало знакових моментів. То з куркою, яка раптово вистрибнула на стіл і разом з героями почала споживати поминальну їжу - так-так, цей кадр варто не пропустити, то з погодою.

"Сніг посеред жовтня, який на три дні випав і дав нам можливість закінчити зйомки цього фільму. Фіналу, де ми показали в білому вбранні карпатські гори, - це зовсім перевернутий був фінал. Це зробив Господь Бог. Ба більше, за півтора місяця з вересня, що ми знімали кіно, не випало жодної краплинки дощу, золота осінь із сонцем стояли, щоб ми це кіно зняли", – поділився він.

А щоб краще оцінити усі повороти сюжету, пережити історію героїв разом із ними, можливо, згадати щемкі моменти своїх стосунків із дідусем, обов'язково варто переглянути стрічку. Варто зазначити, що цікавою вона буде не лише дорослим, але й дітям.

Статті
Новини
Суспільство
Кіно
Україна
Читайте також:
збитий "Шахед"
11 грудня, 2023 понедiлок
Росіяни ввечері атакували Україну "шахедами"
Леонід Кучма
11 грудня, 2023 понедiлок
Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
11 грудня, 2023 понедiлок
Фахівці проаналізували уламки ракет, які вночі ворог спрямував на Київ. Колонка Сергія Згурця
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.01
    Купівля 37.01
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 грудня
19:31
військові, ЗСУ
ЗСУ відбили 37 атак за добу на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:21
Оновлено
Kyivstar, Київстар
Масштабний збій у Kyivstar: СБУ відкрила кримінальну справу за 8 статтями, серед них - держзрада та диверсія
19:11
Оновлено
ГУР
ГУР заявило про кібератаку на податкові сервіси РФ: у ФПС запевнили, що система працює у штатному режимі
19:02
Анонс
Афіша виставки "Очі квітів"
У Києві відкриється виставково-просвітницький проєкт "Очі квітів", присвячений 140-літтю Ганни Собачко-Шостак
18:41
Оновлено
Зеленський у конгресі США
Зеленський прибув до конгресу США, де проводить переговори щодо допомоги Україні
18:36
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Уряд затвердив призначення нових очільників Донецької та Рівненської ОДА
18:31
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
Ексдиректор Кримського інституту судових експертиз може сісти у в'язницю на 15 років за держзраду, - прокуратура АРК
18:15
на фото Володимир Зеленський
Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА: Чеферін побажав Україні удачі в боротьбі за путівку на Євро-2024
18:14
Ексклюзив
Shahed-136
Defense Express: росіяни встановлюють на "шахеди" бойові частини від таємничої ракети
18:08
санкції проти рф
США ввели новий пакет санкцій проти РФ: у списку 250 компаній та 23 людини
18:01
OPINION
Зоя Казанжи
Зеленський — Байден: "Мій мені не милий, але при мені не бий"
17:55
Фредерік Бегбедер
Письменника Фредеріка Бегбедера заарештували за підозрою у зґвалтуванні
17:43
Чехія
Чеські компанії отримали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 млрд
17:20
фейк
"Міська влада Житомира витратила 500 млн грн на 2 БПЛА": росіяни запустили новий фейк
17:20
Збій у Kyivstar
Оператор "Київстар" піддався хакерській атаці. Як залишатись на зв'язку
17:13
Азербайджан допомога Україні
Азербайджан відправив третю партію допомоги для енергетиків України
17:13
Умєров і Залужний відвідали позиції ЗСУ на сході: обговорили підготовку рекрутів і посилення фортифікацій
17:10
Ексклюзив
Верховна Рада
До весни ми втратимо до 30 депутатів у Верховній Раді: нардеп Цимбалюк про тенденцію відмови парламентарів від мандатів
16:59
Швейцарська компанія оголосила про надання Україні 60 машин для розмінування
16:53
Фінляндія, кордон
Фінляндія відновить роботу двох закритих прикордонних пунктів з Росією
16:41
Ексклюзив
Мелітополь
Окупанти завалені фіктивними доносами: депутат Запорізької облради Лишенко про пошук партизанів на ТОТ
16:34
Новини компаній
Понад тисяча відвідувачів, Жадан та розмаїття книг: у Харкові запрацювала нова книгарня "Книголенд"
16:17
штучний інтелект
Американські вчені створили функціональний комп'ютер з тканини людського мозку
16:11
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Одеський художній музей відновлює роботу після ракетної атаки РФ 5 листопада
16:00
OPINION
Віталій Портников
Новий уряд має сприяти "одужанню" Польщі. Колонка Віталія Портникова
15:42
Китай
Китай і В'єтнам оголосили, що хочуть зміцнити зв’язки та побудувати "спільне майбутнє"
15:33
Ексклюзив
ЗСУ
Попереду нас чекають буремні часи: військовий експерт Селезньов про бойові дії на сході
15:32
Оновлено
корабель рф
РФ збільшила кількість кораблів у Чорному морі до дев'яти
15:17
Окупанти в Криму незаконно ув’язнили щонайменше 191 людину, з них 123 - кримські татари
15:16
Нова пошта у Мілані
Нова пошта відкрила перше відділення в Італії
15:05
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:03
Оновлено
Дональд Туск
Завдання нового уряду - вимагати від західної спільноти рішучості допомогти Україні, - Туск під час виступу в Сеймі
14:56
З Великої Британії прибули понад 25 тис. книжок для українських бібліотек
14:55
окупанти
У британській розвідці заявили, що у росіян є дефіцит обладнання для ведення бойових дій вночі
14:48
Мінкульт анонсував проєкт безбар'єрності культурних послуг
14:44
евакуація
На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію ще з кількох громад
14:37
Юрай Бланар
Очільник МЗС Словаччини змінив думку: Братислава за відкриття переговорів з Україною про вступ у ЄС
14:01
OPINION
Ольга Лень
Арахамія визнав: його партія — це партія ухилянтів
13:53
Оновлено
monobank
У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку
13:25
Аерофлот
У Росії літак "Аерофлоту" з 387 пасажирами на борту двічі не зміг злетіти на рейс до Таїланду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV