Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що за кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, які межують із Газою, залунали сирени. Також повідомлялося про інтенсивний обстріл Гази. Армія Ізраїлю намагалася продовжити свою місію проти ХАМАСу настільки, наскільки це було можливо в останні години перед паузою.

За даними катарських посередників, о 16:00 буде звільнено 13 заручників, утримуваних у Газі, а потім невизначена кількість палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Очікується, що протягом наступних чотирьох днів буде звільнено щонайменше 50 жінок і дітей, в той час, як близько 190 залишаться в руках палестинських терористів.

Перемир'я в Газі

За словами представника Міністерства закордонних справ Катару Маджеда Аль-Ансарі, буде звільнено тринадцять жінок і дітей. Він сказав, що очікується, що Ізраїль у відповідь звільнить палестинських в'язнів.

Угода погоджена після переговорів за посередництва Катару, Єгипту та США. Вона включатиме відвідування Червоним Хрестом заручників і доставку їм ліків. Це також означало б, що сотням вантажівок, що перевозять гуманітарні, медичні вантажі та пальне, буде дозволено в'їхати до Гази, тоді як Ізраїль припинить усі повітряні місії над південною частиною Гази та збереже щоденне шестигодинне вікно без польотів на півночі.