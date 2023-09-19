Міжнародна мовна конвенція нагородила "Євробачення" за культурний та суспільний внесок
Європейська мовна спілка отримала 2023 Changemaker Award від Міжнародної мовної конвенції за внесок в суспільство та культуру Пісенного конкурсу "Євробачення"
Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначається, що Європейська мовна спілка отримала 2023 Changemaker Award від Міжнародної мовної конвенції за внесок в суспільство та культуру Пісенного конкурсу "Євробачення".
Нагороду присудили на знак визнання суттєвого суспільного та культурного впливу "Євробачення" і його прихильності до впровадження технологічних та цифрових інновацій, які сприяють єдності, різноманіттю й інклюзивності через силу музики.
"Протягом багатьох років існування цей конкурс спричинив численні позитивні зміни: у світі технологій мовлення та в суспільстві загалом. Він став стартовим майданчиком для інновацій у сфері телебачення та радіомовлення відтоді, як представники країн-учасників уперше вийшли на сцену 1956 року. "Євробачення" стало каталізатором соціальних змін у розділеному світі, об'єднавши країни Європи й не тільки в їхньому прагненні до музичної мрії", — зазначило журі Міжнародної мовної конвенції.
Нагороду отримав Мартін Остердаль, виконавчий директор "Євробачення".
"Ми пишаємося тим впливом, який продовжує здійснювати Пісенний конкурс "Євробачення", розважаючи глядачів, відкриваючи нових виконавців і показуючи, що в цьому постійно розділеному світі нас усіх об'єднує музика", - сказав він.
У повідомленні йдеться про те, що "Євробачення-2023" дивилися на п'яти континентах. 162 мільйони глядачів долучилися до трьох прямих ефірів конкурсу, ще мільйони дивилися онлайн, що забезпечило рекордну залученість на диджитал-платформах.
- 7 липня стало відомо, що Євробачення-2024 проведуть у шведському Мальме. Це місто прийматиме пісенний конкурс уже втретє після 1992 та 2013 років.
- 28 серпня Україна підтвердила участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", яке відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen. Представника від України оберуть на Національному відборі.
- У середу, 30 серпня, розпочався Національний відбір на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.7 Купівля 37.7Продаж 38.49
- EUR Купівля 40.44Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе