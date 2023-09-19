Міжнародна мовна конвенція нагородила "Євробачення" за культурний та суспільний внесок

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що Європейська мовна спілка отримала 2023 Changemaker Award від Міжнародної мовної конвенції за внесок в суспільство та культуру Пісенного конкурсу "Євробачення".

Нагороду присудили на знак визнання суттєвого суспільного та культурного впливу "Євробачення" і його прихильності до впровадження технологічних та цифрових інновацій, які сприяють єдності, різноманіттю й інклюзивності через силу музики.

"Протягом багатьох років існування цей конкурс спричинив численні позитивні зміни: у світі технологій мовлення та в суспільстві загалом. Він став стартовим майданчиком для інновацій у сфері телебачення та радіомовлення відтоді, як представники країн-учасників уперше вийшли на сцену 1956 року. "Євробачення" стало каталізатором соціальних змін у розділеному світі, об'єднавши країни Європи й не тільки в їхньому прагненні до музичної мрії", — зазначило журі Міжнародної мовної конвенції.

Нагороду отримав Мартін Остердаль, виконавчий директор "Євробачення".

"Ми пишаємося тим впливом, який продовжує здійснювати Пісенний конкурс "Євробачення", розважаючи глядачів, відкриваючи нових виконавців і показуючи, що в цьому постійно розділеному світі нас усіх об'єднує музика", - сказав він.

У повідомленні йдеться про те, що "Євробачення-2023" дивилися на п'яти континентах. 162 мільйони глядачів долучилися до трьох прямих ефірів конкурсу, ще мільйони дивилися онлайн, що забезпечило рекордну залученість на диджитал-платформах.