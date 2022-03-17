МКІП закликало українців не поширювати інформацію про переміщення об'єктів культурної спадщини

Про це на онлайн-брифінгу "Культурна спадщина України у воєнний час" заявила заступниця очільника МКІП Катерина Чуєва, передає Укрінформ.



"Просимо всіх не поширювати інформацію про переміщення об’єктів культурної спадщини, наприклад, музейних колекцій, під час війни. Оскільки поширення подібної інформації, так само, як і поширення неперевірених даних, або даних про детальні ушкодження музейних будівель наражають колекції і людей, які ними опікуються, на додаткову небезпеку", - наголосила вона.



Катерина Чуєва зазначила, що об'єкти культурної спадщини можуть стати привабливими цілями російських окупантів, мародерів і злодіїв.



За словами заступниці міністра, МКІП співпрацює ЮНЕСКО щодо маркування об’єктів культурної спадщини емблемою Блакитного щита, статусом посиленого захисту. Катерина Чуєва пояснила, що руйнування позначених об'єктів є прямими доказами воєнних злочинів проти культурної спадщини.

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