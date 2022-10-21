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Млинці молочні
Як приготувати класичні молочні млинці? Рекомендуємо простий покроковий рецепт тонких млинців на молоці. Смакуйте на здоров'я!
Продукти / інгредієнти
- 700 мл молока
- 3 курячі яйця
- 3 ст. ложки олії
- 300 г борошна
- 3 ст. ложки цукру
- дрібка солі
З цієї кількості продуктів у вас вийде до 20 млинців
Приготування млинців на молоці
- У глибоку миску розбиваємо яйця
- Додаємо сіль та цукор
- Збиваємо міксером яйця з цукром
- Додаємо молоко
- Ще раз добре збиваємо отриману суміш
- Просіюємо борошно
- Невеликими порціями додаємо борошно, не перестаючи збивати тісто, аби не утворювались грудки
- Додаємо олію
- Перемішуємо утворену суміш
Тісто для млинців готове до випікання
- Розігріваємо сковорідку і перший раз наливаємо в неї 1 ч. ложку рослинної олії
- Рівномірно розподіляємо олію по сковорідці
- Наливаємо половником на сковорідку наше рідке тісто рівномірними порціями
- Швидкими обертами сковорідки розпластуємо тісто тонким по її денцю
- На середньому вогні тонкий млинець обсмажуємо до рум'яності спочатку з одного боку 1-2 хвилини, перевертаємо й обсмажуємо 30 секунд з іншого боку
Подавати млинці можна з начинкою на будь-який смак: мед, сметана, джем, ікра тощо.
Поживні та ароматні млинці на сніданок готові. Смачного!
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