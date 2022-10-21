Млинці молочні

Продукти / інгредієнти

700 мл молока

3 курячі яйця

3 ст. ложки олії

300 г борошна

3 ст. ложки цукру

дрібка солі

З цієї кількості продуктів у вас вийде до 20 млинців

Приготування млинців на молоці

У глибоку миску розбиваємо яйця

Додаємо сіль та цукор

Збиваємо міксером яйця з цукром

Додаємо молоко

Ще раз добре збиваємо отриману суміш

Просіюємо борошно

Невеликими порціями додаємо борошно, не перестаючи збивати тісто, аби не утворювались грудки

Додаємо олію

Перемішуємо утворену суміш

Тісто для млинців готове до випікання

Розігріваємо сковорідку і перший раз наливаємо в неї 1 ч. ложку рослинної олії

Рівномірно розподіляємо олію по сковорідці

Наливаємо половником на сковорідку наше рідке тісто рівномірними порціями

Швидкими обертами сковорідки розпластуємо тісто тонким по її денцю

На середньому вогні тонкий млинець обсмажуємо до рум'яності спочатку з одного боку 1-2 хвилини, перевертаємо й обсмажуємо 30 секунд з іншого боку

Подавати млинці можна з начинкою на будь-який смак: мед, сметана, джем, ікра тощо.

Поживні та ароматні млинці на сніданок готові. Смачного!