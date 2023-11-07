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Проста та поживна страва: млинці (оладки) з тертими яблуками. Розповімо, як готувати

7 листопада, 2023 вiвторок
21:10
рецепти оладки з яблуками

Яблучні оладки (млинці) - дуже поживна та проста в приготуванні страва, вона буде ідеальним та доречним доповненням на вашому столі до сніданку. Яблучні млинці готуються дуже швидко - десять хвилин. Вони пишні та рум'яні. Смак такої страви кожен раз буде новим, залежно від сорту яблук

Інгредієнти для млинців з яблуками:

  • борошно пшеничне - 250 г
  • три яйця
  • цукор - 50 г
  • сметана чи кефір - одна склянка
  • пів кілограма яблук

Рецепт приготування млинців із яблуками:

  • розтираємо жовтки з цукром
  • окремо збиваємо білки
  • додаємо до жовтків борошно, сметану чи кефір 
  • готуємо рідке тісто
  • вимішуємо його зі збитими білками
  • додаємо нарізані яблука
  • печемо на гарячій сковорідці
  • перед подачею посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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