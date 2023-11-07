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Проста та поживна страва: млинці (оладки) з тертими яблуками. Розповімо, як готувати
Яблучні оладки (млинці) - дуже поживна та проста в приготуванні страва, вона буде ідеальним та доречним доповненням на вашому столі до сніданку. Яблучні млинці готуються дуже швидко - десять хвилин. Вони пишні та рум'яні. Смак такої страви кожен раз буде новим, залежно від сорту яблук
Інгредієнти для млинців з яблуками:
- борошно пшеничне - 250 г
- три яйця
- цукор - 50 г
- сметана чи кефір - одна склянка
- пів кілограма яблук
Рецепт приготування млинців із яблуками:
- розтираємо жовтки з цукром
- окремо збиваємо білки
- додаємо до жовтків борошно, сметану чи кефір
- готуємо рідке тісто
- вимішуємо його зі збитими білками
- додаємо нарізані яблука
- печемо на гарячій сковорідці
- перед подачею посипаємо цукровою пудрою.
Смачного!
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