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Мобілізація – це не лише те, що солдати йдуть на фронт, - Зеленський

1 січня, 2024 понедiлок
23:05
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українцям доведеться робити вибір щодо того, чи зосереджуватись на внутрішній політиці чи на контрнаступі та деокупації

Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

Зеленський каже, що мобілізації українського суспільства та світу як було на початку війни наразі немає й це потрібно змінити. Опитування показують, що суспільство е підтримує зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 років і зменшення підстав для звільнення, але президент наполягає, що альтернативи немає.

"Мобілізація – це не лише те, що солдати йдуть на фронт. Це про всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Тільки так можна захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Ми, чесно кажучи, перемикнулися на внутрішню політику", – говорить Зеленський, додаючи, що це вибір, який українцям доведеться зробити.

"Якщо ми продовжуємо зосереджуватися на внутрішній політиці, нам потрібно призначати вибори. Змінити закон, конституцію. Але забудьте про контрнаступальні дії та деокупацію", - наголосив він.

Зеленський заявив, що найважливіше зараз для українців перебувати в Україні - "це найважливіша професія". Для наших західних партнерів, за його словами, важливо "бути з Україною".

"Якщо немає сил, то або геть, або йди геть. Ми не відступимо", - сказав він.

  • На сайті Верховної Ради з'явився новий законопроєкт, що стосується особливостей мобілізації. Одним з описаних аспектів законопроєкту є визначення категорій громадян, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Детальне вивчення цього проєкту дає змогу зрозуміти, які категорії громадян отримають це право і як це вплине на мобілізаційну політику країни загалом..
Суспільство
Україна
військові
Володимир Зеленський
мобілізація
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