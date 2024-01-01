Мобілізація – це не лише те, що солдати йдуть на фронт, - Зеленський

Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

Зеленський каже, що мобілізації українського суспільства та світу як було на початку війни наразі немає й це потрібно змінити. Опитування показують, що суспільство е підтримує зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 років і зменшення підстав для звільнення, але президент наполягає, що альтернативи немає.

"Мобілізація – це не лише те, що солдати йдуть на фронт. Це про всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Тільки так можна захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Ми, чесно кажучи, перемикнулися на внутрішню політику", – говорить Зеленський, додаючи, що це вибір, який українцям доведеться зробити.

"Якщо ми продовжуємо зосереджуватися на внутрішній політиці, нам потрібно призначати вибори. Змінити закон, конституцію. Але забудьте про контрнаступальні дії та деокупацію", - наголосив він.

Зеленський заявив, що найважливіше зараз для українців перебувати в Україні - "це найважливіша професія". Для наших західних партнерів, за його словами, важливо "бути з Україною".

"Якщо немає сил, то або геть, або йди геть. Ми не відступимо", - сказав він.