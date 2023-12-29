Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна мобілізація Новий законопроєкт Кабміну: хто не матиме відстрочки від мобілізації

Новий законопроєкт Кабміну: хто не матиме відстрочки від мобілізації

29 грудня, 2023 п'ятниця
16:26
мобілізація Війна з Росією

Проєкт закону стосується внесення змін у положення про мобілізацію в Україні. Хто вже зовсім скоро може залишитися без відстрочки – деталі у статті

На сайті Верховної Ради з'явився новий законопроєкт, що стосується особливостей мобілізації. Одним з описаних аспектів законопроєкту є визначення категорій громадян, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Детальне вивчення цього проєкту дає змогу зрозуміти, які категорії громадян отримають це право і як це вплине на мобілізаційну політику країни загалом.

Кого мали стосуватися обмеження на відстрочку

Депутатка України Мар'яна Безугла нещодавно поділилася інформацією у своєму пості у Facebook про те, що Верховна Рада розглядає новий законопроєкт. З її коментарів стало зрозуміло, що мобілізація в Україні буде проходити в дещо іншому форматі й що в закони буде внесено суттєві зміни.

Тоді ж Мар'яна Безугла написала, що мобілізація може торкнутися працівників поліції, Бюро економічної безпеки та пенітенціарної служби. Вона натякнула, що є намір позбавити їх права на відстрочку від призову на військову службу.

Згодом, 25 грудня, на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту №10378, де чітко вказано, що відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають співробітники військового управління, військових частин та підрозділів, підприємств, установ і організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Національної гвардії України та інші.

Бюро економічної безпеки України та Державну виконавчу службу викреслили зі списку тих, хто має право на відстрочку. Натомість список поповнив розвідувальний орган Міністерства оборони України, співробітники якого тепер мають це право, якщо документ усе ж буде ухвалений.

Кого ще торкнулися зміни

У порівняльній таблиці, яка є в матеріалах до законопроєкту, висвітлені відомості про перелік осіб, що отримають відстрочку від призову.

Обмеження та зміни, зокрема, стосуватимуться "здобувачів вищої освіти" та "доглядальників". Тепер відстрочку від військової служби отримають лише ті студенти, які хочуть опанувати вищий рівень освіти, ніж раніше здобута (наприклад, бакалаври, які мають намір здобути ступінь магістра). Якщо ж людина з рівнем бакалавра вступає на іншу спеціальність того ж рівня або нижчого, вона не матиме відстрочки.  

До того ж, не отримають відстрочку військовозобов'язані для догляду за хворими батьками дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду згідно з висновком спеціальних комісій.

Крім того, уточнення, які внесені в деякі абзаци, суттєво звужують коло осіб, які можуть отримати відстрочку. Зокрема, це стосується аспектів догляду за людиною з інвалідністю, тож додаються нові категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації:

  • Люди, які мають чоловіка або дружину з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи та/або одного зі своїх батьків або батьків своєї дружини (чоловіка) з інвалідністю I або II групи. Важливою умовою є те, що ці люди з інвалідністю мають обрати військовозобов’язаного для догляду за ними. Тобто особа має можливість визначити, кому буде надано відстрочку.
  • Особа, яка є опікуном людини з інвалідністю I або II групи, що визнана судом недієздатною.
  • Родичі (першого ступеню споріднення) людини із першою I групою інвалідності, котрі постійно зайняті доглядом за нею (лише одна людина з сім'ї), за умови, що саме ці люди з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними.
  • Родичі (першого ступеню споріднення) людини з II групою інвалідності або людини, що згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду, здійснюють постійно догляд (лише одна людина з сім'ї) за умови, що саме ці особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними.

Крім того, право на відстрочку мали всі народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а в новому документі - лише чинні.

Водночас законопроєкт має намір скоротити кількість бронювань працівників державних служб та представників органів самоврядування. Згідно з новим документом передбачається бронювання державних службовців категорії "А", тобто осіб найвищого рівня. А серед інших військовозобов’язаних категорії "Б", "В" - не більше половини від їх загальної кількості.

Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Обстріл Києва. 29.12.2023
29 грудня, 2023 п'ятниця
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 30 загиблих і понад 100 поранених. Усі деталі
ЗСУ, шеврон з прапором
28 грудня, 2023 четвер
Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ
Віктор Андрієнко
Автор Микола Вересень
28 грудня, 2023 четвер
Віктор Андрієнко: Коли мене спитали, який би я запровадив закон будучи президентом, я сказав: "той, який би заборонив артистам та музикантам йти в чиновники"
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.9
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 грудня
17:52
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 30 загиблих і понад 100 поранених. Усі деталі
17:46
Оновлено
Польща
Під час тривоги в Україні повітряний простір Польщі перетнула російська ракета. Дуда провів перемовини з генсеком НАТО
17:45
Не можна дозволити передачу держзамовлень компаніям-імпортерам, бо податки йдуть на армію, - Федерація роботодавців
17:30
Париж
Франція посилює заходи безпеки на новорічні свята на тлі терористичної загрози
17:27
БРІКС
Аргентина офіційно відмовилася вступати до БРІКС
17:26
Іран
В Ірані стратили чотирьох людей, яких звинуватили у зв'язках з ізраїльською розвідкою, - Reuters
17:12
Кабмін
Уряд затвердив склад наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість"
17:09
Анонс
Студія Еспресо і новорічна ялинка
Яким буде новорічний ефір на телеканалі Еспресо
17:02
Оновлено
Черкащина, обстріл
РФ знову вдарила ракетами по Україні 29 грудня: на Черкащині зруйновано будинки, 8 людей постраждали
16:50
Ціни на комунальні послуги
В Україні спростили процедуру призначення пільг на оплату ЖКП для ветеранів та їхніх сімей
16:37
Енергоатом
Уряд ухвалив рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство
16:33
Японія
Японія висловила протест Південній Кореї через військові навчання на спірній території у Японському морі
16:21
Китай
Новим міністром оборони Китаю став командувач ВМС Дун Цзюнь
16:20
На фото: Анжеліка Рудницька
"Виставляти селфі у військовій формі і воювати – різні речі": Рудницька поставила під сумнів службу Козловського
16:12
Огляд
ЗСУ, мобілізація
Служу народу України? Про що законопроєкт про мобілізацію та чому українці критикують його
16:07
OPINION
Анатолій Амелін
Національна стратегія доходів уб'є економіку
16:05
Штучний інтелект, ШІ
Учені з Данії навчили ШІ прогнозувати майбутнє людини на основі її минулого
16:03
відключення електроенергії
Німецький банк KfW надасть 24 млн євро на відновлення енергосектору України
15:48
На фото: Франсуаза Беттанкур Меєрс
Спадкоємиця L’Oreal Беттанкур-Меєрс стала найбагатшою жінкою у світі
15:43
Оновлено
"Україна потребує фінансування вже зараз": світові лідери відреагували на ранкову атаку РФ
15:36
Тисяча гривень
Уряд підвищив зарплати громадянам, які працюють у зоні активних бойових дій
15:12
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Сигнал для партнерів, що Україну потрібно посилити засобами ППО": Ігнат про об'єкт, який перетнув повітряний простір Польщі
14:51
На фото: Гурт Mayday
Китай намагався вплинути на вибори в Тайвані через популярний тайванський рок-гурт, - Reuters
14:36
Наталія Гуменюк
РФ активізувала використання FPV-дронів з боєприпасами осколкового типу, - Гуменюк
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
В умовах війни уряд намагається стимулювати бізнес-ініціативу
13:53
На фото: Джермейн Джексон
Брата Майкла Джексона звинуватили у сексуальному насильстві
13:52
Prozorro
Обсяги закупівель через систему Prozorro у 2023 році сягнули 480 млрд грн
13:49
собака
В Україні планують скасувати заборону на перебування тварин в укриттях
13:43
москва, кремль
Росія планує запустити гібридні підривні кампанії, спрямовані на регіональні розколи України, - ГУР
13:23
Кабмін
Уряд продовжив заборону на експорт природного газу
13:18
Ексклюзив
"Потрібно буде пережити 2 місяці на обмеженому дотуванні": інвестбанкір Фурса про причину зустрічі Шмигаля з донорами України
13:08
ракетна атака по Запоріжжю
Журналісти підрахували, скільки коштувала Росії масована атака 29 грудня
13:06
Енергоатом
Енергоатом цьогоріч збільшив дохід від продажу електроенергії на 30%
13:02
OPINION
Віталій Портников
Масована атака Росії. Колонка Віталія Портникова
12:41
Суд - молоток
Напад на журналістку Еспресо: суд ухвалив поновити кримінальну справу
12:37
Чорноморський флот РФ
"Україна фактично вигнала Чорноморський флот РФ із Криму": Росія передислокувала кораблі після атаки по "Новочеркаську"
12:35
Смартфон
У "Дії" будуть тимчасово недоступні дві послуги
12:17
Лого Еспресо Біла Церква
Телеканал Еспресо: Біла Церква отримав цифрову ліцензію
12:02
OPINION
Леся Вакулюк
Що ще треба, щоб у нас зʼявилася гідність?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV