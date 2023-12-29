Новий законопроєкт Кабміну: хто не матиме відстрочки від мобілізації

На сайті Верховної Ради з'явився новий законопроєкт, що стосується особливостей мобілізації. Одним з описаних аспектів законопроєкту є визначення категорій громадян, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Детальне вивчення цього проєкту дає змогу зрозуміти, які категорії громадян отримають це право і як це вплине на мобілізаційну політику країни загалом.

Кого мали стосуватися обмеження на відстрочку

Депутатка України Мар'яна Безугла нещодавно поділилася інформацією у своєму пості у Facebook про те, що Верховна Рада розглядає новий законопроєкт. З її коментарів стало зрозуміло, що мобілізація в Україні буде проходити в дещо іншому форматі й що в закони буде внесено суттєві зміни.

Тоді ж Мар'яна Безугла написала, що мобілізація може торкнутися працівників поліції, Бюро економічної безпеки та пенітенціарної служби. Вона натякнула, що є намір позбавити їх права на відстрочку від призову на військову службу.

Згодом, 25 грудня, на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту №10378, де чітко вказано, що відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають співробітники військового управління, військових частин та підрозділів, підприємств, установ і організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Національної гвардії України та інші.

Бюро економічної безпеки України та Державну виконавчу службу викреслили зі списку тих, хто має право на відстрочку. Натомість список поповнив розвідувальний орган Міністерства оборони України, співробітники якого тепер мають це право, якщо документ усе ж буде ухвалений.

Кого ще торкнулися зміни

У порівняльній таблиці, яка є в матеріалах до законопроєкту, висвітлені відомості про перелік осіб, що отримають відстрочку від призову.

Обмеження та зміни, зокрема, стосуватимуться "здобувачів вищої освіти" та "доглядальників". Тепер відстрочку від військової служби отримають лише ті студенти, які хочуть опанувати вищий рівень освіти, ніж раніше здобута (наприклад, бакалаври, які мають намір здобути ступінь магістра). Якщо ж людина з рівнем бакалавра вступає на іншу спеціальність того ж рівня або нижчого, вона не матиме відстрочки.

До того ж, не отримають відстрочку військовозобов'язані для догляду за хворими батьками дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду згідно з висновком спеціальних комісій.

Крім того, уточнення, які внесені в деякі абзаци, суттєво звужують коло осіб, які можуть отримати відстрочку. Зокрема, це стосується аспектів догляду за людиною з інвалідністю, тож додаються нові категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації:

Люди, які мають чоловіка або дружину з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи та/або одного зі своїх батьків або батьків своєї дружини (чоловіка) з інвалідністю I або II групи. Важливою умовою є те, що ці люди з інвалідністю мають обрати військовозобов’язаного для догляду за ними. Тобто особа має можливість визначити, кому буде надано відстрочку.

Особа, яка є опікуном людини з інвалідністю I або II групи, що визнана судом недієздатною.

Родичі (першого ступеню споріднення) людини із першою I групою інвалідності, котрі постійно зайняті доглядом за нею (лише одна людина з сім'ї), за умови, що саме ці люди з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними.

Родичі (першого ступеню споріднення) людини з II групою інвалідності або людини, що згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду, здійснюють постійно догляд (лише одна людина з сім'ї) за умови, що саме ці особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними.

Крім того, право на відстрочку мали всі народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а в новому документі - лише чинні.

Водночас законопроєкт має намір скоротити кількість бронювань працівників державних служб та представників органів самоврядування. Згідно з новим документом передбачається бронювання державних службовців категорії "А", тобто осіб найвищого рівня. А серед інших військовозобов’язаних категорії "Б", "В" - не більше половини від їх загальної кількості.