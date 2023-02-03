Мобілізація в Україні: військові нагадали про можливу адміністративну та кримінальну відповідальність ухилянтів
Начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва Сергій Калугін ствердив, що в Україні триває загальна мобілізація: до чоловіків, які ухиляються від неї, можуть застосувати адміністративну та кримінальну відповідальність
Про це Сергій Калугін заявив на брифінгу в Military Media Center.
Він ствердив, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація, тож чоловіки, які ухиляються від неї, можуть нести адміністративну та кримінальну відповідальність.
"Покарання настає залежно від скоєного правопорушення. У разі якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків", - сказав Сергій Калугін.
Зокрема він зазначив, що до осіб, які підлягають призову та відмовляються виконувати правила військового обліку, можуть застосувати відповідальність згідно з законодавством України.
"До прикладу, якщо це ухилення від повістки для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо військовозобов’язаний прийшов звірку військово-облікованих даних, медичну комісію для призову і уникнув відправки до лав ЗС України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність", - наголосив начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва.
Адміністративна відповідальність - штрафи від 510 до 1700 грн.
Кримінальна відповідальність - це стаття 336 ККУ "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період" карається позбавленням волі від 3 до 5 років.
- У ЗСУ розповіли про перспективи мобілізації для осіб, яких визнали обмежено придатними до служби за станом здоров’я: їх направлятимуть у військові частини забезпечення.
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