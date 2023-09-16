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OPINION

Мобілізація від влади: ініціативи не витримують критики

Віталій Бала
16 вересня, 2023 субота
14:07
Погляд Віталій Бала

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки від призову для чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років

Ініціатором цього законопроєкт є представник фракції партії Слуга народу Федір Веніславський.

А секретар РНБО Олексій Данілов взагалі заявив, що доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку під час війни визначатиме міністерство освіти.

Ніби все звучить правильно, що чоловіки, які вирішили здобути другу вищу освіту можуть мати за мету ухиляння від призову до армії.

Веніславський навіть навів цифри, пряма мова: "…станом на 2019-2021 роки студентів віком 25+ було близько 40 тисяч осіб. У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, таких студентів 25+ стало 106 тисяч. Цього року цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову за мобілізацією".

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Але, у цій ситуації є серйозний негативний сигнал.

По-перше, якщо це правда, що у такий спосіб стільки чоловіків намагається "сховатись" від мобілізації, то щось не так з цією мобілізацією, а не тільки у тому, що не має бажання у чоловіків захищати країну.

По-друге, такі ініціативи, на мою думку, точно не сприяють у заохоченні йти в армію.

По-третє, боротьба з можливими ухилянтами не повинна бути головним чинником для мобілізації у країні. Такими ініціативами та й "відловлюванням" на вулицях міст чоловіків, мотивація не підвищиться, а обороноздатність країни не покращиться.

Всі бачать, що представники влади "виробляють" що їм заманеться, не переробляються і не поспішають самі ставати на захист країни, гроші з бюджету крадуть, а не донатять на ЗСУ, хоча, напевно є і винятки, але несправедливість ніколи не буває конструктивною і результативною.

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Недовіра до чинної влади породжує недовіру до будь-яких ініціатив, навіть якщо ці ініціативи виглядають потрібними та правильними.

Однак, у той спосіб, як хочуть ці ініціативи запровадити, викликають вже не тільки недовіру, але й обурення.

Чого тільки варта ініціатива голови фракції Арахамії щодо екстрадиції з інших країн військовозобов’язаних чоловіків, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність служити в армії. Ніби правильно, але не має жодного механізму, окрім порушення кримінальних справ проти всіх, хто виїхав.

Джерело

Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

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Новини
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політика
ЗСУ
мобілізація
Давид Арахамія
Олексій Данілов
біженці з України
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