"Моє ставлення до расії було завжди негативне", - дружина Усика

Про це Катерина Усик написала в інстаграмі.

"Я дуже добре пам’ятаю 2014 рік. Рік, з якого все і почалося. Я жила зі своєю сім’єю в Сімферополі (чудово жила при Україні). Коли настав день і раптом до нас зайшли ввічливі люди, усе втратило сенс для мене. Моє ставлення до расії було завжди негативне, ще задовго до всіх подій 9 років. Більшість людей хотіли в РФ (думали, там краще). Але телевізор це одне, а реальність інше. Усі йшли на референдум, раділи. А я запитала одного зі своїх сусідів, як так можливо? Адже коли твоя мама хворіє, ти не йдеш шукати нову (хто не зрозумів, мама – це країна)", - пише Катерина.

За словами дружини боксера, зараз у Криму багато хто чекає Україну.

"У мене в голові не вкладається, як можна бути ображеними на свою країну. Вона тобі нічого не повинна. Але ти маєш бути відданий їй, особливо, якщо давав їй присягу. Я знаю одне. Крим: багато хто чекає Україну, а багато хто пакує валізи й біжить. І нехай тікають. Я згодна, в будь-якій країні є купа посліду, але дивлячись на все те, що роблять українці, як вони встали, об’єдналися, як допомагають, весь світ шокований. Я це чую постійно, перебуваючи в різних країнах. Так ось, я пишаюся кожним хто всю війну жодного разу не сумнівався у нас та нашій перемозі. Так і буде", – вважає Катерина Усик.