МОК ніколи не визнавав анексію Криму, - президент Бах
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах наголосив, що організація ніколи не визнавала анексію Криму
Про це повідомляє офіційний ютуб-канал МОК.
Бах пояснив, чому діяльність ОКР (Олімпійського комітету Росії) не було призупинено після анексії Криму.
"Там згадувався Крим, вони порівнювали цю ситуацію з тією. Але таке порівняння не може бути проведене, тому що МОК ніколи не визнавав анексію Криму. Вони запитали, чому ми не наклали на них санкції раніше, але ми не визнавали анексію Криму. Ми не мали часу у 2016 році, коли це питання постало, і не мали проблем з національністю спортсменів на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро", – сказав президент МОК Томас Бах.
- 12 жовтня Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Олімпійський комітет Росії (ОКР) через включення до складу олімпійських органів з окупованих територій України.
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