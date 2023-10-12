МОК відсторонив олімпійський комітет РФ через включення регіональних комітетів ТОТ України

Відповідна заява опублікована на офіційній сторінці МОК в соцмережі X.

На початку жовтня ОКР прийняв до свого складу регіональні олімпійські комітети так званих ДНР та ЛНР, а також окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Очільник НОК України Вадим Гутцайт у відповідь на це звернувся до МОК із засудженням дій ОКР, а також повідомив, що це питання буде винесене на обговорення виконавчого комітету 15-17 жовтня.

Ще перед засіданням Виконавчого комітету МОК в організації ухвалили рішення щодо відсторонення Олімпійського комітету Росії. Причину такого рішення пояснили порушенням ОКР олімпійської хартії у контексті територіальної цілісності України.

МОК визначив для Олімпійського комітету Росії безстрокове відсторонення, до першого повідомлення. А також вказав можливі наслідки такого рішення:

Неможливість виконання ОКР функцій національного олімпійського комітету та отримування фінансування від Олімпійського руху.

МОК залишає за собою право визначити можливість участі "нейтральних" спортсменів з російським паспортом на Олімпійських іграх 2024 та 2026 років, відповідно до рекомендацій організації від 28 березня 2023 року.

Попри отримання рекомендацій щодо повернення до змагань, МОК досі не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпійських іграх у Парижі, пише "Суспільне. Спорт". Відповідне питання може бути розглянуте саме на засіданні Виконавчого комітету 15-17 жовтня.