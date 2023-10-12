МОК відсторонив олімпійський комітет РФ через включення регіональних комітетів ТОТ України
Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Олімпійський комітет Росії (ОКР) через включення до складу олімпійських органів з окупованих територій України
Відповідна заява опублікована на офіційній сторінці МОК в соцмережі X.
На початку жовтня ОКР прийняв до свого складу регіональні олімпійські комітети так званих ДНР та ЛНР, а також окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Очільник НОК України Вадим Гутцайт у відповідь на це звернувся до МОК із засудженням дій ОКР, а також повідомив, що це питання буде винесене на обговорення виконавчого комітету 15-17 жовтня.
Ще перед засіданням Виконавчого комітету МОК в організації ухвалили рішення щодо відсторонення Олімпійського комітету Росії. Причину такого рішення пояснили порушенням ОКР олімпійської хартії у контексті територіальної цілісності України.
МОК визначив для Олімпійського комітету Росії безстрокове відсторонення, до першого повідомлення. А також вказав можливі наслідки такого рішення:
- Неможливість виконання ОКР функцій національного олімпійського комітету та отримування фінансування від Олімпійського руху.
- МОК залишає за собою право визначити можливість участі "нейтральних" спортсменів з російським паспортом на Олімпійських іграх 2024 та 2026 років, відповідно до рекомендацій організації від 28 березня 2023 року.
Попри отримання рекомендацій щодо повернення до змагань, МОК досі не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпійських іграх у Парижі, пише "Суспільне. Спорт". Відповідне питання може бути розглянуте саме на засіданні Виконавчого комітету 15-17 жовтня.
- 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- 26 липня Міністерство молоді та спорту України опублікувало новий наказ, який дозволяє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі.
- У серпні Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.
- У вересні президент МОК Томас Бах заявив, що росіяни та білоруси зможуть взяти участь в Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі за умови, якщо не мають зв'язку з арміями своїх країн та не підтримують війну РФ проти України.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російському прапору немає місця на Олімпійських іграх у Парижі, поки Росія скоює воєнні злочини в Україні.
- 6 жовтня міністр спорту України Вадим Гутцайт закликав МОК вжити санкції щодо олімпійського комітету РФ за визнання ним "організацій" з ТОТ України.
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