Прапору РФ немає місця на Олімпіаді у Парижі, - Макрон

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькій спортивній газеті L'Équipe, інформує BBC.

"Очевидно, що на Іграх у Парижі не може бути російського прапора, я гадаю, що з цього приводу є консенсус, – сказав Макрон. – Росії як країні немає місця на Олімпіаді в той час, коли вона скоює воєнні злочини та депортує дітей".

Навесні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі в індивідуальних дисциплінах.

"Справжнє питання, яке належить вирішити олімпійському світу, - яке місце відвести російським спортсменам, які іноді готувалися [до змагань] все життя, але можуть стати жертвами цього режиму", - сказав Макрон в інтерв'ю L'Équipe.

За його словами, важливо розрізняти спортсменів, які фактично є співучасниками дій російської влади, та тими, хто став жертвою режиму. У цьому сенсі МОК має ухвалити справедливе і зрозуміле українцям рішення.

"Це той баланс, який ми маємо забезпечити", – додав французький президент.

Відзначимо, що літні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам відновити участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами.

14 серпня міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

5 вересня президент МОК Томас Бах заявив, що росіяни та білоруси зможуть взяти участь в Олімпіаді-2024, якщо не підтримують агресію РФ проти України.