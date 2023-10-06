Гутцайт закликав МОК вжити санкції щодо олімпійського комітету РФ за визнання ним "організацій" з ТОТ України
Президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха щодо визнання олімпійським комітетом РФ "організацій" з окупованих українських територій
Про це повідомляє сайт НОК України.
На сайті олімпійського комітету РФ з'явилися повідомлення про визнання так званих "олімпійських рад" із окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України - 5 жовтня їх прийняли до складу ОК Росії.
НОК України також нагадав, що так звані олімпійські ради з окупованих Криму і Севастополя увійшли до ОК Росії ще в 2016 році.
"Включення ОКР організацій, які представляють тимчасово окуповані території України, є брутальним і явним порушенням Олімпійської хартії, зокрема: її Основоположного принципу 5, Правил 1 (2), 27 (2.2), 27 (5), 28 (5), оскільки територіальна юрисдикція Олімпійського комітету Росії не збігається з законодавчо визнаними кордонами Росії", - написав Гутцайт у листі до Баха.
Президент НОК України наголосив, що ОК Росії, як організація, що належить до олімпійського руху, не виконує своїх зобов'язань щодо дотримання положень Олімпійської хартії, не забезпечує дотримання Олімпійської хартії у своїй країні та бере участь у діяльності, що суперечить Олімпійській хартії.
"Національний олімпійський комітет України звертається до Вас, пане Бах, з проханням винести питання про дане порушення на розгляд наступного засідання Виконкому МОК та застосувати санкції, встановлені Олімпійською хартією, за таке грубе порушення принципів і основ олімпійського руху. Ми сподіваємося, що МОК вживе всіх належних заходів, щоб бути непримиренними до порушників Олімпійської хартії та забезпечити, щоб спорт залишався поза політикою, відкритий для тих, хто дотримується Олімпійської хартії та олімпійських цінностей", - підсумував Гутцайт.
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