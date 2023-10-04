ФІФА дозволила росіянам змагатись у чемпіонатах світу U-17
Міжнародна федерація футболу скасувала заборону російським збірним U-17 (до 17 років) брати участь у чемпіонатах світу
Про це повідомляє сайт ФІФА.
"Дискваліфікацію збірної Росії U-17 знято. Після рішення Виконавчого комітету УЄФА від 26 вересня 2023 року знову дозволити участь представницьким молодіжним збірним Росії на рівні дівчат і хлопців U-17 Рада ФІФА схвалила поширення цього рішення на Чемпіонат світу з футболу U-17 та Чемпіонат світу з футболу серед жінок U-17, для якого змагання УЄФА є кваліфікаційним шляхом, таким чином скасовуючи призупинення для команд з Росії, які беруть участь у цих турнірах", - йдеться у повідомленні.
Росіянам дозволили брати участь у чемпіонатах світу з футболу за умови, що вони гратимуть у нейтральних кольорах під назвою "Футбольний союз Росії", а не "Росія", без національного прапора, державного гімну та форми національної збірної.
"Рада ФІФА знову засудила незаконну війну Росії в Україні та підтвердила, що інші умови рішення, прийнятого 28 лютого 2022 року, залишаються в силі до завершення конфлікту", - додали в організації.
Раніше чоловіча збірна України з пляжного футболу відмовилась від змагань у Євролізі через участь білоруської команди під національним прапором.
- 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- 26 липня Міністерство молоді та спорту України опублікувало новий наказ, який дозволяє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі.
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