ФІФА дозволила росіянам змагатись у чемпіонатах світу U-17

Про це повідомляє сайт ФІФА.

"Дискваліфікацію збірної Росії U-17 знято. Після рішення Виконавчого комітету УЄФА від 26 вересня 2023 року знову дозволити участь представницьким молодіжним збірним Росії на рівні дівчат і хлопців U-17 Рада ФІФА схвалила поширення цього рішення на Чемпіонат світу з футболу U-17 та Чемпіонат світу з футболу серед жінок U-17, для якого змагання УЄФА є кваліфікаційним шляхом, таким чином скасовуючи призупинення для команд з Росії, які беруть участь у цих турнірах", - йдеться у повідомленні.

Росіянам дозволили брати участь у чемпіонатах світу з футболу за умови, що вони гратимуть у нейтральних кольорах під назвою "Футбольний союз Росії", а не "Росія", без національного прапора, державного гімну та форми національної збірної.

"Рада ФІФА знову засудила незаконну війну Росії в Україні та підтвердила, що інші умови рішення, прийнятого 28 лютого 2022 року, залишаються в силі до завершення конфлікту", - додали в організації.

Раніше чоловіча збірна України з пляжного футболу відмовилась від змагань у Євролізі через участь білоруської команди під національним прапором.