Чоловіча збірна України з пляжного футболу пропустить Євролігу-2023 через участь команди з Білорусі
Чоловіча збірна України з пляжного футболу цьогоріч не змагатиметься в Євролізі через участь білоруської команди під національним прапором
Про це повідомляє Асоціація пляжного футболу України.
Зазначається, що асоціація намагалася зробити все від неї залежне, аби українці могли взяти участь у Євролізі, проте згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України №4435, українські спортсмени не можуть брати участь у змаганнях, де є команди РФ та Білорусі не на умовах нейтралітету, а зі своїми національними прапорами.
"На жаль, цьогорічний чемпіонат Європи з бічсоккеру пройде без участі чоловічої збірної України. Асоціація пляжного футболу України останніми місяцями намагалася зробити все від нас залежне, щоб українська національна команда змогла представити нашу країну на цьому турнірі. Але є Наказ Міністерства молоді та спорту України #4435 від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени/команди, які представляють РФ та Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою керівна організація пляжного футболу Beach Soccer Worldwide дозволяє Білорусі участь у змаганнях з власною державною символікою.
"Суспільне" зазначає, що Україна - чемпіон Євроліги 2016 року. Відтоді збірна стабільно брала участь в елітному дивізіоні першості й діставалася "бронзи" сезону-2020.
- 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- 26 липня Міністерство молоді та спорту України опублікувало новий наказ, який дозволяє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі.
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