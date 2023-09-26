УЄФА допустив до змагань юніорські збірні Росії: без гімну, прапора і форми
Виконавчий комітет УЄФА допустив до міжнародних турнірів юніорські збірні Росі, віком до 17 років - санкції щодо інших збірних та клубів залишено в силі
Про це пише РБК.
Передбачається, що матчі будуть проводитись без прапора країни, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії.
Тепер адміністрація УЄФА має знайти технічне рішення, яке дозволить включити юніорські збірні Росії до турнірів, навіть якщо їх жеребкування вже проведено.
Російські клуби та збірні відсторонені від турнірів УЄФА з лютого 2022 року. Виконком підтвердив, що дискваліфікація решти російських команд (клубів та збірних) залишиться чинною до закінчення конфлікту в Україні.
Санкції ФІФА та УЄФА проти Росії
УЄФА відсторонив російські клуби та збірні від участі в усіх міжнародних турнірах у травні 2022 року. У Росії також відібрали право на проведення Суперкубка УЄФА, який мав відбутися у серпні 2023 року в Казані.
Санкції діятимуть, доки триватиме агресія РФ проти України. Водночас Росію не виключили з УЄФА та ФІФА.
У липні Українська асоціація футболу висунула вимогу до УЄФА та ФІФА покарати Російський футбольний союз через старт клубів з тимчасово окупованого Криму в чемпіонаті РФ.
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