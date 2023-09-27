УАФ відреагувала на рішення УЄФА допустити юніорські збірні Росії до міжнародних змагань

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

В УАФ засудили рішення УЄФА повернути до міжнародних змагань команди U-17 з Росії.

"УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із РФ за умови їхнього допуску. Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде РФ проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику", - йдеться у заяві.

Українська асоціація футболу закликала УЄФА переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із РФ від участі в міжнародних змаганнях.