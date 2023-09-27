Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт УАФ відреагувала на рішення УЄФА допустити юніорські збірні Росії до міжнародних змагань

УАФ відреагувала на рішення УЄФА допустити юніорські збірні Росії до міжнародних змагань

27 вересня, 2023 середа
04:47
Спорт Будинок футболу УАФ

УАФ вимагає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

В УАФ засудили рішення УЄФА повернути до міжнародних змагань команди U-17 з Росії.

"УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із РФ за умови їхнього допуску. Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде РФ проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику", - йдеться у заяві.

Українська асоціація футболу закликала УЄФА переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із РФ від участі в міжнародних змаганнях.

  • 26 вересня стало відомо, що виконком УЄФА допустив до міжнародних турнірів юніорські збірні Росі, віком до 17 років - санкції щодо інших збірних та клубів залишено в силі.
Світ
Україна
Росія
футбол
санкції проти Росії
Війна з Росією
УЄФА
Читайте також:
Анджей Дуда
25 вересня, 2023 понедiлок
Дуда розповів, за якої умови Україна отримуватиме зброю від Польщі
26 вересня, 2023 вiвторок
Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме
26 вересня, 2023 вiвторок
У Маріуполі невідомі вдарили російського політика ломом по голові
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.55
    Купівля 37.55
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
05:55
Калінінград
Естонія стала четвертою країною, яка планує перейменувати Калінінград
05:45
Оновлено
Кубок України
Кубок України: розклад і результати усіх матчів 1/8 фіналу
05:25
Конгрес США
В обох палатах конгресу є двопартійна підтримка надання допомоги Україні, – Держдеп США
04:08
Роман Яремчук
Тренер "Валенсії" анонсував дебют Яремчука за іспанський клуб
03:49
F-16 Нідерланди
Нідерланди назвали орієнтовні терміни передачі F-16 для України
03:12
Джо Байден
Байден став першим в історії президентом США, який долучився до страйку працівників
02:35
Amazon
Федеральна торгова комісія США звинуватила Amazon у придушенні конкуренції та позвалася до суду
02:31
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 вересня
02:10
Рустем Умєров
Україна буде відповідати на атаки РФ по енергоінфраструктурі, - Умєров
01:37
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
Вибухи прогриміли у Підмосков'ї. Очевидці пишуть про пожежу в районі аеродрому
01:00
Антарктида
Через глобальне потепління в Антарктиді почали рости квіти
00:59
Варшава, стадіон "Народови"
Польщі довірили проведення Суперкубку УЄФА
00:33
Ілкай Гюндоган, "Барселона", Ла Ліга
"Барселона" несподівано втратила очки у матчі з "Мальоркою" в Ла Лізі
2023, вiвторок
26 вересня
23:53
Дональд Трамп
Суд визнав Трампа винним у шахрайстві
23:24
Буча жертви
ООН: за час масштабної війни в Україні підтверджено загибель 9 701 мирного жителя, з них 555 - діти
22:31
Ексклюзив
У Defence Express розказали, коли й скільки Україна може отримати ракет ATACMS
22:06
Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота
Спікер парламенту Канади заявив про відставку після скандалу під час візиту Зеленського
21:52
Валерій Залужний
Залужний поінформував генералів США Міллі та Брауна про потреби ЗСУ
21:31
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Укрзалізниця запускає рейси в Польщу, Чехію та Німеччину у співпраці з іноземними компаніями
21:23
Аналітика
Сергій Згурець
Починається справжня конкуренція між іноземними виробниками у постачанні нових озброєнь для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
21:05
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв нові санкції проти Росії: українські та міжнародні
20:30
Оновлено
зерно, експорт
Після нічних обстрілів з українського порту тимчасовим коридором вийшов черговий суховантаж, - Reuters
20:02
Центр нацспротиву
Окупанти готуються роздавати "ліцензії" на видобуток корисних копалин на Донеччині, – ЦНС
20:00
Прикордонний перехід Казбегі, Грузія
Грузія заборонила вивозити автомобілі з країн Євросоюзу до Росії та Білорусі
19:59
Суд обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК: застава одна з найбільших в історії України
19:49
Оновлено
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
Росіяни розбили поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією: на момент атаки там був автобус із дітьми
19:41
Всеволод Князєв
Апеляція ВАКС залишила суддю Князєва під вартою, але зменшила заставу
19:37
"Голоси полеглих Героїв"
Родичі загиблих військових на Майдані вимагали, щоб Зеленський дав дозвіл на створення військового кладовища
19:02
Сили оборони завдали 12 ударів по точках зосередження військ та техніки противника, - Генштаб
18:53
комп'ютер
Замість Paint чи гри в Сапера діти вивчатимуть ШІ й програмування: Мінцифри запускає новий проєкт у Дія.Освіта
18:52
Ексклюзив
ДПСУ
В ДПСУ розʼяснили, який вид відповідальності чекатиме на військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон
18:52
авто Ходаковського
Засновник банди "Восток", терорист Ходаковський стверджує, що потрапив під обстріл HIMARS
18:44
уряд Норвегії, Норвегія
Пережити ще одну зиму війни: Норвегія передала Україні пакет допомоги на понад $90 млн
18:43
поле, пшениця, зерно
Вишеградська група закликала Україну відкликати скаргу до СОТ з приводу обмеження на імпорт українського зерна
18:26
Зеленський зустрівся з президентом Нацради Австрії: обговорили Формулу миру й участь австрійського бізнесу у відбудові України
18:25
Уряд ухвалив програму "Єдність у розмаїтті": Шмигаль заявив, що це останній крок для подальшої інтеграції в ЄС
18:22
Новини компаній
З 1 жовтня вводиться відповідальність за торгівлю без касових апаратів: як "СМАРТ КАСА" полегшує життя бізнесу
18:14
Ексклюзив
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
У райраді повідомили, що росіяни намагаються розміщувати ППО за межами Бердянська, щоб місцеві не допомагали коригувати ЗСУ
18:07
путін та шойгу
Шойгу заявив, що цілі "спецоперації" можна реалізувати до 2025 року
17:56
пшениця зерно
Єгипет веде переговори про купівлю мільйона тонн пшениці у РФ, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV