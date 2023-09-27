УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ

Польща

"Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення", - написав у своєму твіттері президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.

Англія

Футбольна асоціація Англії не проводитиме матчі з будь-якими збірними Росії, попри допущення УЄФА до змагань команди U-17

"Ми не підтримуємо позицію повторного допуску Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Латвія

Збірні Латвії всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, про це заявили у Федерації футболу Латвії.

"ФФЛ підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів. Це суперечить твердій позиції федерації щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься в силі до завершення бойових дій в Україні", - йдеться у заяві.

Чехія

Футбольна асоціація Чеської Республіки також прокоментувала рішення УЄФА.

"Майбутню технічну або ігрову модель можливого старту російських гравців розгляне УЄФА, конкретні деталі невідомі. Відповідно, ФАЧР надалі займе позицію, звісно, ​​з дотриманням постанови уряду Чеської Республіки та Національного агентства спорту щодо російських і білоруських спортсменів", - йдеться у заяві.

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