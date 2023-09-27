УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ
Виконком УЄФА допустив до міжнародних турнірів юніорські збірні Росі, віком до 17 років. Еспресо.TV збирає реакцію іноземних футбольних федерацій та асоціацій на таке рішення
Польща
"Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення", - написав у своєму твіттері президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.
Англія
Футбольна асоціація Англії не проводитиме матчі з будь-якими збірними Росії, попри допущення УЄФА до змагань команди U-17
"Ми не підтримуємо позицію повторного допуску Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти Росії", - йдеться у повідомленні.
Латвія
Збірні Латвії всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, про це заявили у Федерації футболу Латвії.
"ФФЛ підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів. Це суперечить твердій позиції федерації щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься в силі до завершення бойових дій в Україні", - йдеться у заяві.
Чехія
Футбольна асоціація Чеської Республіки також прокоментувала рішення УЄФА.
"Майбутню технічну або ігрову модель можливого старту російських гравців розгляне УЄФА, конкретні деталі невідомі. Відповідно, ФАЧР надалі займе позицію, звісно, з дотриманням постанови уряду Чеської Республіки та Національного агентства спорту щодо російських і білоруських спортсменів", - йдеться у заяві.
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- 26 вересня стало відомо, що виконком УЄФА допустив до міжнародних турнірів юніорські збірні Росі, віком до 17 років - санкції щодо інших збірних та клубів залишено в силі.
- Українська асоціація футболу вимагає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій.
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