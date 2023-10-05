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"Допуск РФ на змагання обмежує права дітей з України": Мінспорту про дозвіл ФІФА збірним Росії U-17

5 жовтня, 2023 четвер
14:04
Спорт ФІФА

Міністерство молоді та спорту України зробило заяву щодо рішень ФІФА та УЄФА допустити збірні Росії U-17 (до 17 років) до міжнародних змагань

Заяву оприлюднили на сайті відомства.

"З України було викрадено і вивезено у Росію щонайменше 19 тисяч дітей. Російськими військовими зруйновано 2767 навчальних закладів в Україні. Постраждали 344 спортивних об’єктів. 95 з них – Росією зруйновано повністю або знищено частково. Окупаційний російський режим продовжує вбивати і викрадати українських дітей, знищує об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами, не залишаючи українським дітям можливостей не те, що для занять спортом, а для звичайного життя", - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 504 дитини, і ще 1129 отримали поранення внаслідок російської агресії. Вже задокументовано 3209 злочинів російських окупантів проти дітей, включно з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

"Агресивна Росія позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити. Сотень наших дітей вона позбавила життя. Водночас УЄФА та ФІФА повертає на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно", - заявили у Мінспорту.

Там вимагають скасування рішень УЄФА та ФІФА, як таких, що обмежують права українських дітей, яких Росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим.

"Україна звернулася до всіх асоціацій-членів УЄФА з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з РФ. Офіційно про такий бойкот вже заявили асоціації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Ще декілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають подальших пояснень від УЄФА. Ми твердо переконані, що футбол завжди має пропагувати мир, толерантність та справедливість, а не спонукати продовжувати війну та пропагувати безкарність  Ми закликаємо УЄФА та ФІФА протистояти насильству та агресії з боку РФ. Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки Росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті", - підсумували у міністерстві.

  • 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 
  • 26 липня Міністерство молоді та спорту України опублікувало новий наказ, який дозволяє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі.
  • 28 вересня виконавчий комітет УЄФА допустив до міжнародних турнірів юніорські збірні Росії, віком до 17 років: міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтвердив, що Україна та ще 7 країн бойкотуватимуть турніри
  • 4 жовтня Міжнародна федерація футболу скасувала заборону російським збірним U-17 (до 17 років) брати участь у чемпіонатах світу
Росія
футбол
ФІФА
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