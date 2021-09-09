МОК відсторонив КНДР від участі в Олімпіаді-2022
Міжнародний олімпійський комітет відсторонив КНДР від участі в зимових Олімпійських іграх у Пекіні
Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Національний олімпійський комітет КНДР до кінця 2022 року за відмову від виступу на Олімпіаді-2020.
Влада КНДР не пустили свою команду в Токіо, нібито через проблеми з розповсюдженням COVID-19. Глава МОК Томас Бах заявив, що таким чином керівництво країни порушило Олімпійську хартію, яка вимагає забезпечити участь спортсменів в Іграх.
НОК КНДР був єдиним з усіх членів МОК, не представлених в Токіо-2020. У Пекіні-2022 атлети з КНДР зможуть виступити тільки під нейтральним прапором. Нагадаємо, що на минулих зимових Іграх в Пхенчхані представники КНДР пройшли на церемонії відкриття єдиною колоною зі збірною Південної Кореї, а також виставили спільну команду в жіночому хокеї.
- Нагадаємо, у квітні 2021 року влада КНДР ухвалила рішення не відправляти спортсменів на Олімпійські ігри у Токіо.
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