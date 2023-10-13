МОК включив у програму Олімпіади 6 нових видів спорту

Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.

МОК ухвалив відповідне рішення 13 жовтня на сесії у Мумбаї (Індія). Бейсбол, софтбол, крикет та лакрос повернуться до програми Ігор, сквош та флаг-футбол в ній дебютують.

Змагання з бейсболу відбудуться на Олімпіаді всьоме в історії. Софтбол раніше був представлений на Іграх-2020 в Токіо. Лакрос на ОI буде представлений вперше з 1948 року, а крикет - з 1900. Флаг-футбол та сквош дебютують на Олімпіаді.

Літні Ігри у 2028 році відбудуться у Лос-Анджелесі, а Олімпіаду-2024 прийматиме Париж.