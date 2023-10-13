МОК включив у програму Олімпіади 6 нових видів спорту
МОК включив у програму літніх Олімпійських ігор -2028 у Лос-Анджелесі бейсбол, софтбол, крикет, лакрос, сквош та флаг-футбол
Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.
МОК ухвалив відповідне рішення 13 жовтня на сесії у Мумбаї (Індія). Бейсбол, софтбол, крикет та лакрос повернуться до програми Ігор, сквош та флаг-футбол в ній дебютують.
Змагання з бейсболу відбудуться на Олімпіаді всьоме в історії. Софтбол раніше був представлений на Іграх-2020 в Токіо. Лакрос на ОI буде представлений вперше з 1948 року, а крикет - з 1900. Флаг-футбол та сквош дебютують на Олімпіаді.
Літні Ігри у 2028 році відбудуться у Лос-Анджелесі, а Олімпіаду-2024 прийматиме Париж.
-
12 жовтня МОК призупинив членство олімпійського комітету Росії через включення до його складу регіональних підрозділів з тимчасово окупованих територій України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе