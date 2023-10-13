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Головна Спорт МОК включив у програму Олімпіади 6 нових видів спорту

МОК включив у програму Олімпіади 6 нових видів спорту

13 жовтня, 2023 п'ятниця
20:25
Спорт Томас Бах, крикет

МОК включив у програму літніх Олімпійських ігор -2028 у Лос-Анджелесі бейсбол, софтбол, крикет, лакрос, сквош та флаг-футбол

Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.  

МОК ухвалив відповідне рішення 13 жовтня на сесії у Мумбаї (Індія). Бейсбол, софтбол, крикет та  лакрос повернуться до програми Ігор, сквош та флаг-футбол в ній дебютують. 

Змагання з бейсболу відбудуться на Олімпіаді всьоме в історії. Софтбол раніше був представлений на Іграх-2020 в Токіо. Лакрос на ОI буде представлений вперше з 1948 року, а крикет - з 1900. Флаг-футбол та сквош дебютують на Олімпіаді. 

Літні Ігри у 2028 році відбудуться у Лос-Анджелесі, а Олімпіаду-2024 прийматиме Париж. 

  • 12 жовтня МОК призупинив членство олімпійського комітету Росії через включення до його складу регіональних підрозділів з тимчасово окупованих територій України. 


 
Олімпіада
МОК
бейсбол
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