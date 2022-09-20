Молдова обрала 7 газопостачальних компаній замість Газпрому

Про це повідомляє Reuters.

"Поки що ми обрали сім компаній. Газпрому серед них немає", – зазначає віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину.

Також, за його словами, Молдова може отримати 300 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD.UL) у разі перерви в постачанні газу з Росії.

Міністри закордонних справ Молдови, Румунії та України запускають тристоронній формат взаємодії.

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