Молдова передала Єврокомісії опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС

Про це повідомляє Newsmaker.



У будівлі адміністрації президента відбулася церемонія передачі анкети голові Делегації ЄС у Молдові Янісу Мажейксу.



Як зазначила президент Майя Санду, це перший опитувальник, який Молдова має заповнити для вступу до ЄС.



"Вступ до ЄС - це національний проект Молдови, проект нинішнього покоління, світло наприкінці тунелю, яке нам усім таке потрібне. І для цього ми маємо працювати, зробити спільне зусилля всього суспільства. ЄС насамперед проект миру, добробуту, демократії, процвітання. Молдова буде у безпеці у європейській сім'ї", - сказала президентка.



Як зазначив глава Делегації ЄС Яніс Мажейкс, Молдова лише за 11 днів заповнила першу частину опитувальника.



"Відповіді на питання цієї анкети лише перший крок тривалого процесу. Наразі Молдова отримала другу частину анкети, ще більшу за об'ємом. Вона покриває всі галузі, важливі для вступу до ЄС", - сказав Мажейкс.

3 березня президент Молдови Мая Санду підписала заявку про вступ країни до Євросоюзу.