Про це повідомив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Realitatea.

Він зазначив, що у Молдови є багато досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях, у тому числі в Югославії.

"Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій з розмінування", - зауважив міністр.

У липня про готовність допомогти у розмінування заявила Словенія. Країна надасть Україні обладнання для цивільного розмінування.

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