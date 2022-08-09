Молдова підготувала саперів і готова направити в Україну для розмінування територій
У Молдові заявили про готовність допомогти українцям у розмінуванні територій, тому планують направити своїх саперів до України
Про це повідомив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Realitatea.
Він зазначив, що у Молдови є багато досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях, у тому числі в Югославії.
"Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій з розмінування", - зауважив міністр.
- У липня про готовність допомогти у розмінування заявила Словенія. Країна надасть Україні обладнання для цивільного розмінування.
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