Словенія допоможе розміновувати Україну

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу

На брифінгу з міністеркою закордонних справ Словенії Танею Файон глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що через механізм цивільного захисту ЄС Словенія скерує до України спеціальне обладнання, необхідне для цивільного розмінування.

Власне, Словенія допомагає Україні зміцнювати обороноздатність практично з перших днів повномасштабної війни. І співпраця продовжується.

За словами очільника МЗС, Словенія також продовжить надання гуманітарної допомоги і візьме участь у відбудові України. Зокрема, вже є перші проєкти відновлення громадського транспорту та відбудови інституту протезування у Харкові.

27 липня міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон прибула до Києва, щоб висловити підтримку Україні

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