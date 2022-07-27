Глава МЗС Словенії прибула до Києва

Про це вона повідомила у власному твіттері.

"Щойно прибула до Києва. Я тут, щоб висловити політичну та практичну підтримку Словенії Україні та її мужньому народу", - написала вона.

27 червня посол Словенії в Україні Томаж Менцін заявив, що його країна візьме участь у відбудові України після закінчення бойових дій. Посол також зауважив, що масштаби руйнувань на території України жахливі і кожен куточок країни потребує допомоги.

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