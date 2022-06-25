Про це інформує онлайн-видання Newsmaker.

Молдова має намір приєднатися до санкцій Європейського союзу проти РФ.

"Ми будемо солідарні з ЄС. Цього вимагає наш статус і наші європейські прагнення. Мета цих санкцій - зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів та знайшли рішення", - сказав спікер парламенту Молдови Ігор Гросу.

На запитання, якою буде реакція Росії на таке рішення Молдови, Гросу відповів, що країна зацікавлена в підтримці нормальних стосунків з РФ, але просить поважати і її рішення рухатися до вступу у ЄС.

"Так, ми хочемо підтримувати з вами добрі стосунки. Ви маєте владу. Крім того, кілька сотень тисяч молдаван живуть та працюють там. Ми думаємо про них. Ми хочемо вести із вами торговельні відносини. Але ми просимо поважати наше рішення вступити до ЄС", - додав Гросу.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

24 червня очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ЄС разом з НАТО збирають коаліцію для війни з РФ, та порівняв їхню політику з діями гітлерівської Німеччини.

Міністерство закордонних справ Росії заявило у п'ятницю, 24 червня, що рішення лідерів Європейського Союзу прийняти Україну та Молдову як кандидатів на членство матиме негативні наслідки.

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