Молдова розпочала військові навчання біля Придністров'я

Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.

У повідомленні зазначається, що навчання триватимуть протягом шести днів, з 17 грудня по 22 грудня.

Військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть проводити навчання у Навчальному центрі Бульбоака, що знаходиться біля Придністров'я.

У відомстві попереджають, що у цьому контексті протягом зазначеного періоду відбудуться виїзди військової техніки державними дорогами.

Навчання відбуватимуться відповідно до Плану підготовки Національної армії на 2023 рік.