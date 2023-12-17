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Молдова розпочала військові навчання біля Придністров'я

17 грудня, 2023 неділя
09:23
Світ на фото: військові навчання у Молдові

17 грудня армія Молдови розпочала військові навчання неподалік українського кордону та окупованого РФ Придністров'я

Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.

У повідомленні зазначається, що навчання триватимуть протягом шести днів, з 17 грудня по 22 грудня.

Військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть проводити навчання у Навчальному центрі Бульбоака, що знаходиться біля Придністров'я.
У відомстві попереджають, що у цьому контексті протягом зазначеного періоду відбудуться виїзди військової техніки державними дорогами.

Навчання відбуватимуться відповідно до Плану підготовки Національної армії на 2023 рік.

  • Військовослужбовці Національної армії Молдови проведуть спільні навчання JCET із військовими з Румунії.
Молдова
Придністров'я
Військові новини
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