Молдова розпочала військові навчання біля Придністров'я
17 грудня армія Молдови розпочала військові навчання неподалік українського кордону та окупованого РФ Придністров'я
Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.
У повідомленні зазначається, що навчання триватимуть протягом шести днів, з 17 грудня по 22 грудня.
Військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть проводити навчання у Навчальному центрі Бульбоака, що знаходиться біля Придністров'я.
У відомстві попереджають, що у цьому контексті протягом зазначеного періоду відбудуться виїзди військової техніки державними дорогами.
Навчання відбуватимуться відповідно до Плану підготовки Національної армії на 2023 рік.
- Військовослужбовці Національної армії Молдови проведуть спільні навчання JCET із військовими з Румунії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.28Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе