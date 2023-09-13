Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
У середу, 13 вересня, керівника Sputnik Moldova, молдавської філії російського агентства новин Sputnik, Віталія Денисова депортували з Молдови. Йому також заборонили в’їзд до країни на 10 років
Про це він повідомив РИА Новости.
За словами Денисова, в Кишиневі до нього додому прийшли співробітники міграційної служби, посадили в машину і везуть до аеропорту з ухвалою про депортацію першим же рейсом.
"Не дали зібрати речі, забрати свійських тварин і так далі. Видали припис про десятирічну заборону на в'їзд до Молдови. Посла повідомили", - сказав пропагандист.
Він додав, що влада Молдови вважає його загрозою для нацбезпеки країни.
"Мені вручили копію рішення про те, що я повинен залишити країну як особа, яка становить загрозу національній безпеці Республіки Молдова, що мені заборонено в'їзд до країни на десять років", - заявив Денисов.
Як пише росЗМІ, ситуацію прокоментував гендиректор державного російського медіахолдингу "Росія сьогодні", до якої входить агентство Sputnik, Дмитро Кисельов. За його словами, "руйнівна політика молдавської влади переходить усі адекватні межі міждержавних відносин".
Зазначається, що після початку російської вторгнення в Україну Молдова заблокувала Sputnik, пояснивши це ризиком поширення "дезінформації, що стосується національної безпеки". Так, з 7 березня припинилося і мовлення радіостанції агентства. Російське посольство тоді засудило дії Кишинева та назвало звинувачення на адресу Sputnik Молдови "необ'єктивними та політизованими".
- Також раніше Молдова вислала 18 дипломатів та 27 співробітників техперсоналу посольства Росії в Кишиневі. Таким чином у посольстві залишаються 10 дипломатів та 15 технічних співробітників.
- У відповідь міністерство закордонних справ Росії 18 вересня заявило, що забороняє в’їзд деяким молдовським посадовцям.
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