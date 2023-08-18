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Росія заборонила в'їзд до країни низці посадовцям з Молдови

18 серпня, 2023 п'ятниця
16:07
Світ Молдова

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що забороняє в’їзд деяким молдовським посадовцям у відповідь на скорочення чисельності співробітників посольства у Молдові

Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що 18 серпня МЗС Росії викликало посла Молдови Ліліана Дарія. Йому оголосили протест у зв'язку з "нічим не обґрунтованим" рішенням Кишинева радикально скоротити чисельність співробітників російських закордонних установ у Молдові.

У МЗС РФ зазначили, що цей недружній крок веде до подальшої руйнації російсько-молдовських відносин, які й без того перебувають у глибокій кризі через дії молдавської сторони.

"Як асиметричний захід у відповідь, до РФ закрито в’їзд низці офіційних осіб Республіки Молдова", – заявили у повідомленні.

  • Раніше Молдова вислала 18 дипломатів та 27 співробітників техперсоналу посольства Росії в Кишиневі. Таким чином у посольстві залишаються 10 дипломатів та 15 технічних співробітників.
Росія
політика
Молдова
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