Росія заборонила в'їзд до країни низці посадовцям з Молдови
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що забороняє в’їзд деяким молдовським посадовцям у відповідь на скорочення чисельності співробітників посольства у Молдові
Про це йдеться на сайті відомства.
Зазначається, що 18 серпня МЗС Росії викликало посла Молдови Ліліана Дарія. Йому оголосили протест у зв'язку з "нічим не обґрунтованим" рішенням Кишинева радикально скоротити чисельність співробітників російських закордонних установ у Молдові.
У МЗС РФ зазначили, що цей недружній крок веде до подальшої руйнації російсько-молдовських відносин, які й без того перебувають у глибокій кризі через дії молдавської сторони.
"Як асиметричний захід у відповідь, до РФ закрито в’їзд низці офіційних осіб Республіки Молдова", – заявили у повідомленні.
- Раніше Молдова вислала 18 дипломатів та 27 співробітників техперсоналу посольства Росії в Кишиневі. Таким чином у посольстві залишаються 10 дипломатів та 15 технічних співробітників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе