Росія заборонила в'їзд до країни низці посадовцям з Молдови

Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що 18 серпня МЗС Росії викликало посла Молдови Ліліана Дарія. Йому оголосили протест у зв'язку з "нічим не обґрунтованим" рішенням Кишинева радикально скоротити чисельність співробітників російських закордонних установ у Молдові.

У МЗС РФ зазначили, що цей недружній крок веде до подальшої руйнації російсько-молдовських відносин, які й без того перебувають у глибокій кризі через дії молдавської сторони.

"Як асиметричний захід у відповідь, до РФ закрито в’їзд низці офіційних осіб Республіки Молдова", – заявили у повідомленні.