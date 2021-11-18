Молдова закупила 100 тис. доз російської вакцини від COVID-19 "Спутник V"
Міністерство охорони здоров'я Молдови закупило 100 тис. доз російської COVID-вакцини "Спутник V"
Про це повідомила голова МОЗ Молдови Алла Немеренко, передає Інтерфакс-Україна.
"Міністерство охорони здоров'я закупило 100 тис. доз препарату "Спутник V". Ми уклали контракт з представниками Російського фонду прямих інвестицій та ТОВ "Вакцина людини", - сказала Немеренко.
За її словами, стільки ж доз вакцин Росія безкоштовно передасть Придністров'ю. Обидві партії препарату вже скоро доставлять у аеропорт Кишинева.
Немеренко зазначила, що переговори про закупівлю "Спутник V" тривали дуже довго - близько трьох місяців. Однак вона зазначила, що вони не політизували питання вакцинації.
"Важливо те, що ми закупили і незабаром отримаємо цю вакцину. Ми не політизуємо питання вакцинації. Для нас важливо рятувати життя людей, важливо, щоб процес імунізації активізувався, і громадяни мали право вибору вакцини", - наголосила міністерка.
У Молдові вакцинальна кампанія триває із 2 березня. Майже два млн щеплень зробили загалом, 912 тис. осіб пройшли повну вакцинацію. У країні доступні усі види препаратів проти COVID-19.
- Нагадаємо, Угорщина запроваджує для медиків обов'язкові щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19.
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