Молдова закупила 100 тис. доз російської вакцини від COVID-19 "Спутник V"

Про це повідомила голова МОЗ Молдови Алла Немеренко, передає Інтерфакс-Україна.



"Міністерство охорони здоров'я закупило 100 тис. доз препарату "Спутник V". Ми уклали контракт з представниками Російського фонду прямих інвестицій та ТОВ "Вакцина людини", - сказала Немеренко.



За її словами, стільки ж доз вакцин Росія безкоштовно передасть Придністров'ю. Обидві партії препарату вже скоро доставлять у аеропорт Кишинева.



Немеренко зазначила, що переговори про закупівлю "Спутник V" тривали дуже довго - близько трьох місяців. Однак вона зазначила, що вони не політизували питання вакцинації.



"Важливо те, що ми закупили і незабаром отримаємо цю вакцину. Ми не політизуємо питання вакцинації. Для нас важливо рятувати життя людей, важливо, щоб процес імунізації активізувався, і громадяни мали право вибору вакцини", - наголосила міністерка.



У Молдові вакцинальна кампанія триває із 2 березня. Майже два млн щеплень зробили загалом, 912 тис. осіб пройшли повну вакцинацію. У країні доступні усі види препаратів проти COVID-19.



Нагадаємо, Угорщина запроваджує для медиків обов'язкові щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19.

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