Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Молдова закупила 100 тис. доз російської вакцини від COVID-19 "Спутник V"

Молдова закупила 100 тис. доз російської вакцини від COVID-19 "Спутник V"

18 листопада, 2021 четвер
22:55
Світ

Міністерство охорони здоров'я Молдови закупило 100 тис. доз російської COVID-вакцини "Спутник V"

Про це повідомила голова МОЗ Молдови Алла Немеренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністерство охорони здоров'я закупило 100 тис. доз препарату "Спутник V". Ми уклали контракт з представниками Російського фонду прямих інвестицій та ТОВ "Вакцина людини", - сказала Немеренко.

За її словами, стільки ж доз вакцин Росія безкоштовно передасть Придністров'ю. Обидві партії препарату вже скоро доставлять у аеропорт Кишинева.

Немеренко зазначила, що переговори про закупівлю "Спутник V" тривали дуже довго - близько трьох місяців. Однак вона зазначила, що вони не політизували питання вакцинації.

"Важливо те, що ми закупили і незабаром отримаємо цю вакцину. Ми не політизуємо питання вакцинації. Для нас важливо рятувати життя людей, важливо, щоб процес імунізації активізувався, і громадяни мали право вибору вакцини", - наголосила міністерка.

У Молдові вакцинальна кампанія триває із 2 березня. Майже два млн щеплень зробили загалом, 912 тис. осіб пройшли повну вакцинацію. У країні доступні усі види препаратів проти COVID-19.
 

  • Нагадаємо, Угорщина запроваджує для медиків обов'язкові щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19.
 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новини
Молдова
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
Спутник V
Читайте також:
Олександр Петраков
17 листопада, 2021 середа
Петраков зробив зухвалу заяву після виходу збірної України до плей-офф відбору ЧС-2022
Евгений Коноплянка
16 листопада, 2021 вiвторок
"Поліцейський з Рубльовки", - Коноплянка збентежив вболівальників назвою улюбленого серіалу
16 листопада, 2021 вiвторок
Шевченко влаштував "розбір польотів" із лідерами "Дженоа"
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.37
    Купівля 26.37
    Продаж 26.63
  • EUR
    Купівля 29.82
    Продаж 30.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
18 листопада
23:24
Хуліан Альварес
"Шахтар" вирішив придбати футболіста збірної Аргентини за 20 млн євро
22:57
Дані Алвес
Мені потрібно здобути право носити футболку "Барселони", - найтитулованіший футболіст світу
22:42
Кібербезпека
Українські фахівці вперше взяли участь у американських кібернавчаннях Cyber Flag 21
22:29
погода
Зима не за горами: в низці областей України випав мокрий сніг
22:13
"Житлобуд-1"
Українська команда "Житлобуд-1" здобула першу перемогу у жіночій Лізі чемпіонів
22:00
Денис Шмигаль
Шмигаль закликав США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"
21:58
Ігор Бєланов
Володар "Золотого м'яча" відреагував на призначення Петракова повноправним головним тренером збірної України
21:38
У мережі з'явився фінальний трейлер "Алеї кошмарів" з Бредлі Купером та Кейт Бланшетт
21:35
Алессіо Романьйолі
Капітан "Мілану" погодився на шалене зниження зарплати, щоб залишитись у клубі
21:24
Пазли складаються...
21:19
пожежа
Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: адміністраторку відправили під домашній арешт
21:05
Державна прикордонна служба
Прикордонники зупинили мігрантів з Білорусі, які під виглядом туристів прямували до Львова
20:58
Кейшон Девіс
Призер Олімпіади-2020 підписав контракт з промоутером Ломаченка
20:49
США та Україна
Представниця США: З'являється все більше російських заяв, які ставлять під сумнів суверенітет України
20:40
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко: Українцям слід очікувати сильний вітер, дощі й мокрий сніг
20:15
Угорщина
В Угорщині третьою дозою вакцини від COVID-19 обов'язково щеплюватимуть медиків
20:07
Оновлено
Гео Лерос
Леросу обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання
19:55
youtube
Google та Мінцифра розробляють алгоритми, щоб припинити блокування каналів українських ютуберів
19:52
Саакашвілі
Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні
19:32
ООС
Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Нью-Йорка та Мар’їнки
19:31
футболісти Рух-Ворскла
"Ворскла" влаштувала масштабну акцію для вакцинованих фанатів, дарують 5 тис. квитків на матч УПЛ
19:05
Шон Пенн
Режисер Шон Пенн поспілкувався з українськими військовими у зоні ООС та планує зняти фільм про Україну
19:02
Автодорога
До кінця 2022 на всіх автошляхах України з'явиться мобільний інтернет, - Мінфицри
18:51
Алексіс Санчез
"Інтер" втратив ще одного зіркового футболіста перед матчем проти "Шахтаря" в ЛЧ
18:51
Словаччина ввела карантин для невакцинованих
18:02
Георгій Цитаішвілі
Досі тримаю руку на серці під час гімну, - чемпіон світу з футболу, який відмовився від українського громадянства
17:48
У Греції під час навчань розбився винищувач F-16
17:44
Поліція затримала осіб, які планували замах на міністра аграрної політики Лещенка
17:42
Пен Шуай
Експерша ракетка світу зникла після того, як звинуватила у сексуальному насильстві впливового політика. Усі подробиці історії
17:42
Верховна Рада
Загорілась система для голосування: Рада припинила позачергове засідання
17:34
Путін заявив, що ситуація в Україні далека від вирішення та звинуватив Київ у невиконанні Мінських угод
17:26
ПриватБанк
"Вам доступна виплата COVID-19": ПриватБанк попередив про шахрайську схему
17:16
Путін
Путін звинуватив НАТО у військовій активності біля російських кордонів та "гнітючій ситуації" у відносинах
16:59
ЄС
ЄС поки не готовий надати Україні європейську перспективу, - Матернова
16:59
Юліан Нагельсманн
Тренер "Баварії" розповів, як ставиться до невакцинованих футболістів
16:53
Верховна Рада
Рада повторно ухвалила закон про роботу Фонду гарантування
16:51
Розстріли на Майдані: суд дозволив допитати ексберкутівців по відеозв'язку
16:26
Барселона
"Челсі" вирішив заплатити за 17-річного футболіста "Барселони" 50 млн євро
16:26
Укрексімбанк
"Укрексімбанк" перевіряє видачу кредиту, яку розслідували журналісти "Схем"
16:23
Оновлено
Остап Стахів суд
Антивакцинатора Стахіва можуть тримати під вартою 60 днів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV