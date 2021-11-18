В Угорщині третьою дозою вакцини від COVID-19 обов'язково щеплюватимуть медиків

Про це повідомляє The Guardian.



"Угорщина зробить третю дозу щеплення від COVID-19 обов’язковою для всіх медичних працівників і з суботи вимагатиме носіння захисних масок у більшості закритих місць", - йдеться у повідомленні.



В угорському уряді зазначили, що тільки вакцина може допомогти знизити кількість нових заражень, які останнім часом постійно підвищуються.



Зокрема, отримати третю дозу рекомендують усім громадянам. Це можна зробити за чотири місяці після того, як отримали основні два щеплення.



Зазначається, що станом на четвер, 18 листопада, в Угорщині повідомили про 10 767 нових випадків захворювання на коронавірус, а за попередню добу 17 листопада померла 131 особа. Це найвищі показники країни із кінця березня 2021 року.



Ці показники наближаються до піку, який був в Угорщині під час третьої хвилі пандемії - 11 265 захворювань за добу.



Крім того, Угорщина майже не вводила суворих карантинних обмежень, а рівень вакцинації населення нижчий, ніж в середньому у Європі.



Саме тому цього тижня уряд запровадив жорсткіші карантинні правила - заборону масових заходів, а вхід до ресторанів, театрів та кінотеатрів має здійснюватися за наявності сертифікату вакцинації від COVID-19.



Як повідомлялося раніше, на тлі зростання захворюваності на COVID-19 та кількості госпіталізації Словаччина ввела обмеження для невакцинованих громадян.

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