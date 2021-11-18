Словаччина ввела карантин для невакцинованих

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на виступ прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера в четвер 18 листопада.



За останні кілька днів у країні зареєстрували рекордну кількість заражень коронавірусом, яка у вівторок 16 листопада перевищила 8 тис. Цього тижня повідомлялося, що в лікарнях залишається мало доступних ліжок інтенсивної терапії для хворих на COVID-19.



У зв'язку з загостренням ситуації уряд з понеділка, 22 листопада, вводить карантин для тих, хто не вакцинувався від коронавірусу.



Згідно з новими правилами, вхід у ресторани, торгові центри, магазини з товарами першої необхідності, на спортивні та масові заходи дозволять лише тим людям, які вакцинувалися або хворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Цього тижня обмеження для невакцинованих ввели також Австрія та Німеччина. Чехія запровадить карантин для невакцинованих з 22 листопада.