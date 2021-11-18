Словаччина ввела карантин для невакцинованих
На тлі зростання захворюваності на COVID-19 та кількості госпіталізації Словаччина вводить обмеження для невакцинованих громадян
Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на виступ прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера в четвер 18 листопада.
За останні кілька днів у країні зареєстрували рекордну кількість заражень коронавірусом, яка у вівторок 16 листопада перевищила 8 тис. Цього тижня повідомлялося, що в лікарнях залишається мало доступних ліжок інтенсивної терапії для хворих на COVID-19.
У зв'язку з загостренням ситуації уряд з понеділка, 22 листопада, вводить карантин для тих, хто не вакцинувався від коронавірусу.
Згідно з новими правилами, вхід у ресторани, торгові центри, магазини з товарами першої необхідності, на спортивні та масові заходи дозволять лише тим людям, які вакцинувалися або хворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців.
- Цього тижня обмеження для невакцинованих ввели також Австрія та Німеччина. Чехія запровадить карантин для невакцинованих з 22 листопада.
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