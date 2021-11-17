У Чехії обмежать права невакцинованих з 22 листопада

Про це на пресконференції заявив в.о. прем’єр-міністра Чехії Андрей Бабіш, передає Укрінформ.



"Відтак… визнаватимуться лише щеплені та люди, які подолали COVID-19. Самотестування скасовано повністю, ми не йдемо також на модель з ПЛР-тестами… Більшість уряду виступає за впровадження баварської моделі", – зауважив він.



Так, допуск на масові культурні та спортивні заходи та в ресторани й перукарні буде лише для щеплених і тих, хто перехворів, а також має відповідну COVID-довідку.

За словами прем'єр-міністра, необхідності оголошувати надзвичайний стан немає.

Нові обмеження торкнуться від 2,5 до 2,8 млн осіб.

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