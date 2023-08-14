Молдова заявила про приєднання майже до всіх санкцій ЄС проти Ірану

Про це повідомляє Newsmaker.

"Молдова приєдналася до санкцій ЄС. Ми приєднуємося майже до всіх санкцій ЄС", - заявив офіційний представник МЗС Ігор Захаров.

Обмеження передбачають заборону експорту з ЄС до Ірану компонентів, які використовують під час розроблення та виробництва безпілотників.

Крім того, були запроваджені нові обмеження на подорожі та заморожування активів осіб, які підтримують або беруть участь у програмах з виробництва БпЛА.

Повідомляється, що Молдова, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина, як країни-кандидати в ЄС, а також Ісландія та Ліхтенштейн, які входять до Європейського економічного простору, приєднуються до санкцій ЄС проти Ірану.