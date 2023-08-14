Молдова заявила про приєднання майже до всіх санкцій ЄС проти Ірану
14 серпня стало відомо, що Молдова приєдналася практично до всіх санкційних обмежень Європейського Союзу проти Ірану через військову підтримку, надану Росії
Про це повідомляє Newsmaker.
"Молдова приєдналася до санкцій ЄС. Ми приєднуємося майже до всіх санкцій ЄС", - заявив офіційний представник МЗС Ігор Захаров.
Обмеження передбачають заборону експорту з ЄС до Ірану компонентів, які використовують під час розроблення та виробництва безпілотників.
Крім того, були запроваджені нові обмеження на подорожі та заморожування активів осіб, які підтримують або беруть участь у програмах з виробництва БпЛА.
Повідомляється, що Молдова, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина, як країни-кандидати в ЄС, а також Ісландія та Ліхтенштейн, які входять до Європейського економічного простору, приєднуються до санкцій ЄС проти Ірану.
- 20 липня Рада ЄС ухвалила нові санкції проти Ірану через військову підтримку режиму в Сирії та агресивної війни Росії проти України.
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