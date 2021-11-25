Молдова зможе розрахуватися з "Газпромом": парламент ухвалив поправки до бюджету
Парламент Молдови ухвалив поправки до держбюджету, завдяки яким країна зможе розрахуватися за газ із російським "Газпромом"
Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.
У четвер, 25 листопада, парламент Молдови прийняв поправки до держбюджету. Було ухвалено рішення виділити 1,7 млрд леїв (2,59 млрд грн) молдовському держпідприємству Energocom. Із цієї суми 1,4 млрд леїв (2,13 млрд грн) мають піти "Газпрому" на оплату боргу за газ.
Передбачається, що Energocom перерахує гроші "Молдовагаз", яке, своєю чергою, перерахує гроші "Газпрому".
На запитання депутатів, чому гроші йдуть спочатку в Energocom, а не безпосередньо "Молдовагаз", спікер парламенту Ігор Гросу відповів, що влада "намагається консолідувати потенціал Energocom як постачальника газу".
Перед тим як ухвалити рішення виділити гроші, "Молдовагаз" спробувала вжити інших заходів: взяти кредит або реешелонувати виплату платежів. Коли це не вдалося, компанія звернулася за допомогою до уряду.
- Раніше повідомлялось, що “Газпром” може найближчим часом відключити постачання газу до Молдови через відсутність проплати за жовтень і першу половину листопада.
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