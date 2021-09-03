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Головна війна з Росією Молдовський лоукостер пропонує літати з Києва до Москви через Кишинів

Молдовський лоукостер пропонує літати з Києва до Москви через Кишинів

3 вересня, 2021 п'ятниця
12:45
війна з Росією FlyOne

Молдавська авіакомпанія Flyone запропонувала перельоти за маршрутом "Київ-Москва"

Про це повідомляє avianews.

Перевізник планує запустити рейси Київ-Кишинів з 1 листопада.

Рейси виконуватимуться з частотою чотири рази на тиждень: понеділок, середа, п'ятниця, неділя.

Як зазначає видання, маршрут стикується з рейсами Flyone з Кишинева до Москви.

Молдавський перевізник продає єдині квитки на маршрут Київ-Москва за ціною від 141 євро, на маршрут Москва-Київ - від 98 євро.

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Росія
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польоти
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