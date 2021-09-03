Молдовський лоукостер пропонує літати з Києва до Москви через Кишинів

Про це повідомляє avianews.



Перевізник планує запустити рейси Київ-Кишинів з 1 листопада.



Рейси виконуватимуться з частотою чотири рази на тиждень: понеділок, середа, п'ятниця, неділя.

Як зазначає видання, маршрут стикується з рейсами Flyone з Кишинева до Москви.

Молдавський перевізник продає єдині квитки на маршрут Київ-Москва за ціною від 141 євро, на маршрут Москва-Київ - від 98 євро.