Молдовський лоукостер пропонує літати з Києва до Москви через Кишинів
Молдавська авіакомпанія Flyone запропонувала перельоти за маршрутом "Київ-Москва"
Про це повідомляє avianews.
Перевізник планує запустити рейси Київ-Кишинів з 1 листопада.
Рейси виконуватимуться з частотою чотири рази на тиждень: понеділок, середа, п'ятниця, неділя.
Як зазначає видання, маршрут стикується з рейсами Flyone з Кишинева до Москви.
Молдавський перевізник продає єдині квитки на маршрут Київ-Москва за ціною від 141 євро, на маршрут Москва-Київ - від 98 євро.
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