Молодіжний Євро-2023: результати чвертьфінальних матчів 1 липня
У суботу, 1 липня, стартував чвертьфінал молодіжного Євро-2023 з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
Чвертьфінал
1 липня
Грузія - Ізраїль 0:0
Серія пенальті - 3:4
Іспанія - Швейцарія 2:1
Голи: Гомес, 68, Міранда, 103 - Амдуні, 90+1
- 27 червня у 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию проти Іспанії.
- Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко запевнив, що гравці задоволені своєю грою на Євро-2023.
- 1 липня у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 збірна Ізраїлю перемогла в серії пенальті Грузію.
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