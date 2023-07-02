Молодіжний Євро-2023: результати чвертьфінальних матчів 1 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

Чвертьфінал

1 липня

Грузія - Ізраїль 0:0

Серія пенальті - 3:4

Іспанія - Швейцарія 2:1

Голи: Гомес, 68, Міранда, 103 - Амдуні, 90+1