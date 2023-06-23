Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 22 червня
У четвер, 22 червня, були зіграні заключні матчі 1-го туру молодіжного ЧЄ з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2023 (U21)
1-й тур
22 червня
Німеччина - Ізраїль 1:1
Голи: Бісек, 26 - Тургеман, 20
Нереалізовані пенальті: Мукоко, 3 (Німеччина), Нганкам, 80 (Німеччина
Норвегія - Швейцарія 1:2
Голи: Конрадсен Сейде, 19 - Ндоє, 36, Імері, 56
Чехія - Англія 0:2
Голи: Ремзі, 47, Сміт-Роу, 90+4
Франція - Італія 2:1
Голи: Калімуендо, 23, Барколя, 62 - Пеллегрі, 36
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію.
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