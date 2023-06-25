Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 25 червня
У неділю, 25 червня, продовжується другий тур молодіжного ЧЄ з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
2-й тур
25 червня
19:00 Англія - Ізраїль
19:00 Чехія - Німеччина
19:00 Швейцарія - Італія
21:45 Норвегія - Франція
Трансляція - сайт "Суспільне Спорт"
- 24 червня збірна України з футболу перемогла однолітків з Румунії у 2-му турі Євро-2023. Наша молодіжка гарантувала собі місце у чвертьфіналі ЧЄ
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