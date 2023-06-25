Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 25 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

2-й тур

25 червня

19:00 Англія - Ізраїль

19:00 Чехія - Німеччина

19:00 Швейцарія - Італія

21:45 Норвегія - Франція

Трансляція - сайт "Суспільне Спорт"