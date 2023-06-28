Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 28 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів у 3 матчах. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.

Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють у чвертьфіналі.

Суперника у чвертьфіналі українська молодіжка дізнається після матчів 28 червня.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

3-й тур

28 червня

19:00 Англія - Німеччина

19:00 Ізраїль - Чехія

21:45 Італія - Норвегія

21:45 Швейцарія - Франція

Трансляція - сайт "Суспільне Спорт"