МОН і Мінцифри запустили проєкт із забезпечення інтернетом укриттів у навчальних закладах
МОН, Мінцифри й телеком-компанії безкоштовно нададуть техніку для швидкісного Wi-Fi в укриттях дитсадків, шкіл, коледжів і університетів
Про це йдеться в телеграмі Мінцифри.
Укриття та якісний інтернет стали важливими елементами нашого життя. А навчальний процес не має зупинятися навіть під час війни.
"До старту навчального року спільно з МОН та телеком-компаніями ми безоплатно надамо необхідну техніку для швидкісного інтернету для дитсадків, шкіл, профтехів, коледжів та університетів", - наголосили в міністерстві.
Працівники, котрі бажають мати інтернет в укриттях закладів освіти, мають подати заявку. Провайдери та соціально відповідальні компанії, котрі можуть провести Wi-Fi в укриттях цивільного захисту, також повинні заповнити форму.
Пізніше створять дашборд, де можна буде відстежувати кількість заявок у режимі реального часу.
"Наразі ми вже маємо перші 2,5 тис. роутерів та 1 тис. модемів, які відправляться до закладів освіти. Продовжуємо залучати технічні компанії та українських інтернет-провайдерів. Створюємо всі умови для безперервної та безпечної освіти", - зауважили в Мінцифрі.
- 7 червня заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться у режимі офлайн.
- 28 липня в Офісі президента зазначили, що для очного навчання дітей у школі або в 10-хвилинній доступності від закладу має бути обладнане укриття.
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