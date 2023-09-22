МОН розповіло про ситуацію з підручниками для 5-х і 6-х класів

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що школи усіх областей вже отримали підручники для п'ятого класу з математики - їх друку сприяв Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), та з природничої галузі - їх надрукували за кошти уряду Фінляндії.

"МОН отримує багато повідомлень щодо підручників з української мови. Завдяки фінансуванню Європейського Союзу надруковано 100% книжок з цього предмета. Міністерство організувало доставлення книг на обласні бази, з яких обласні адміністрації мають доставити підручники до шкіл", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві вказали, що оскільки процес доставки підручників, надрукованих за донорські кошти, складніший, відсоток розвезення по закладах у кожному регіоні різний.

"Потрібна додаткова процедура передання книг у сферу управління обласних військових адміністрацій і подальшого передавання на заклади освіти", - пояснили у МОН.

Там розповіли, що наразі повністю забезпечені підручниками з української мови п'ятикласники на Житомирщині, Сумщині, Тернопільщині, Харківщині, у Києві та Запорізькій області.

Частково забезпечені школярі Вінниччини, Донеччини (доставку планують завершити до 22 вересня), Закарпаття, Кіровоградщини, Одещини (доставлення завершується), Черкащини та Чернігівщини.

У кількох областях ще триває оформлення документів для передання підручників на баланс управління освіти і науки облдержадміністрації, а саме: у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. У Чернівецькій області ОВА вже приймає підручники.

У Івано-Франківській області доставлення підручників розпочали 18 вересня, а в Полтавській очікують на його початок.

У МОН додали, що з огляду на тимчасову окупацію лівобережжя Херсонщини, а також розташування правобережної частини в 30-кілометровій зоні від лінії бойових дій, підручники зберігають у закладі обласного підпорядкування.

Своєю чергою, для шестикласників коштом держбюджету надрукували 4 769 768 підручників з української мови, української літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, історії, математики, природознавства, а також підручники для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами. Майже 100% від загальної кількості вже доставлено до закладів освіти.